NBA／Mitchell轟40分！騎士賞綠軍3連敗 本季延長賽不敗
克里夫蘭騎士今(7)日在主場迎戰波士頓塞爾提克，雙方激戰到延長賽，靠著當家球星Donovan Mitchell攻下40分，終場他們以118:114驚險贏球，也讓綠軍罕見地吞下了3連敗。
記者黃建霖/綜合報導
打到延長賽後尾聲，騎士領先2分，最後一波進攻Mitchell單打Derrick White沒投進，但之後綠衫軍錯失籃板，被迫犯規。Darius Garland兩罰全中，將領先擴大到4分，也鎖定比賽勝利。
在此役賽前，本賽季騎士在進入延長賽的比賽取得了6勝0敗的絕佳戰績，反觀塞爾提克只有4勝6敗，並不理想。而這場比賽的結果，似乎也應證了這項數據。
這場比賽綠軍主將Jayson Tatum並未出賽，Jaylen Brown拿到32分13籃板9助攻的出色數據，M.Brogdon也有24分5助攻4籃板，不過球隊也就只有兩人發揮比較突出，團隊整體命中率僅41.6%。
騎士方面，Mitchell這一場34投14中，命中率並不理想，不過砍下了40分為全隊最高，另有11籃板4助攻；Evan Mobley攻下25分16籃板，Garland得到17分12助攻。