混血童星遭爆「玩交友軟體」開價每月5萬！吳兆絃不忍了
8歲以童星雙人組合「大小姐」出道的吳兆絃今年已經22歲，擁有4分之一法國血統的她外型亮麗，也有「最美童星」、「混血童星」之稱。先前自參加《明日之子3》遭淘汰，爆出夜店風波、戀愛傳聞等，便鮮少公開露面。昨（6）日又被爆出她在有男友的情況下使用交友軟體，且每個月約會預算希望在5萬元以上，對此，吳兆絃也不忍了，怒轟：「不知道誰在搞這種無聊的小把戲，很可憐」。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，有網友在交友平台上發現一名女子暱稱「小法國」，呼應她法國混血身分，不僅公開大方徵友，還表明每月約會預算希望要5萬元以上，甚至直呼：「有人願意給我紅包嗎？」但放在交友軟體上的照片都與她IG上的相同，不排除遭到盜用。
對此，她也在IG限時動態PO出一臉生無可戀的自拍，表示：「我就問，得罪誰？好笑又無奈！」接著再發長文反擊：「真的很無腦欸，我是不知道誰在搞這種無聊的小把戲，但我本人沒在玩任何的交友軟體，要玩也不放自己的照片，很可憐欸」。
事實上，目前就讀文化大學的吳兆絃近年來較少有作品，不過積極發展副業，去年還開了飲料店，雖然沒時常出現在螢光幕前，不過生活依舊精彩，IG也有16萬人追蹤，頗有人氣。