納豆高中搜集到「前三志願女友」 阿Ken：你這身高？
中天綜合台《同學來了》明（8）日晚9點播出「喊水會結凍，喊米變肉粽！想當年我們可是轟動校園」，阿Ken突稱讚納豆：「他是那種會玩又會讀書的人，沒唸書隨便考一考就進師大附中。」納豆分享在校時期的風雲事蹟：「我高中交了3個女友，有我們學校的、中山女中的，本來還想要再交一個景美女中的，結果交到第3個的時候，發覺沒有更漂亮的，不然我本來的目標是前三志願的女校都要交1個。」這話讓阿Ken很驚訝：「我怎麼不知道有這回事？你這個身高居然能交3個女友，你生病開始會編故事了是不是？」
記者侯家瑜/綜合報導
主持人安心亞羞曝學生時期是校園發電機，「我沒有勾引男人，我開學報到第2天就收到花跟熊娃娃，然後一學期就有7個男生跟我告白。」而在場的節目班底敲敲，因為家人是明星而成為校園風雲人物：「我舅舅是明道，那時候《王子變青蛙》很紅，我無意間跟一個同學聊到我舅舅，結果他就大肆宣揚，後來全校都會拿照片跟海報來要簽名。」此話一出，全場震驚，但納豆也搬出「我舅舅侯友宜耶」，這話讓敲敲直喊沒有要戰親戚。
楊千霈則提到自己小時候功課還不錯，「我爸以為我能考上北一女，就在博愛特區買房，但我爸媽都是公務員，他們是省吃儉用付房貸，結果我沒考好就很自責，所以我高中就下定決心要好好念書，因為博愛特區還有一個學校就是台大。」但楊千霈也提到雖然被封為校花，但因為太專注在課業上，根本沒心思談戀愛，「那時候其實蠻多男生都想認識我，但我只跟他講，等你能考到全校前三名再來做朋友，但我沒有跩的意思，只是真的只想唸書，不過那時候還真的有個男生為了我考進全校前三名。」