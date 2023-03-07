開箱療癒！聯電股東紀念品推咖波碗 包裝盒還可變身撲滿
晶圓代工大廠聯電去（2022）年股東會紀念品是角落生物帆布包，今（2023）年也一樣走療癒風，推出「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」，由台灣本土插畫家亞拉特別創作之限定款。聯電指出，這次作品理念以愛地球為主題，表達對自然環境的關懷，紀念品包裝盒也可以作為面紙盒或撲滿再利用。
記者許家禎／台北報導
為支持台灣文創產業、宣揚人與自然的和諧共生 ，聯電今年股東會紀念品採用「UMC x 咖波聯名限定愛地球碗組」，是由台灣本土插畫家亞拉特別創作之限定款，將公司名UMC與「貓貓蟲咖波」原創作品融合。股東們領取開箱，可以一次拿到兩個樣式的碗，看咖波笑咪咪擁抱跟高舉地球，一旁還有好朋友小雞陪伴，讓人看了會心一笑。
聯電指出，這次股東會紀念品作品理念以愛地球為主題，表達聯電對自然環境的關懷，且紀念品包裝盒還可以作為面紙盒或撲滿再利用，既美觀又環保。
聯電2022年全年營收達2787億元創新高，營業利益來到1042.9億元。而受有利匯率、22/28nm產品組合擴充、及新增產能的推動，毛利率達45%，年增11個百分點。至於稅後淨利871.98億元，年增56.3%，每股盈餘7.09元，創下歷史新高。
聯電今年2月合併營收為169.31億元，月減13.56%、年減18.64%，累計1、2月營收365.2億元，年減11.53%。聯電之前指出，受到全球經濟需求疲軟，以及客戶持續去化庫存，訂單能見度偏低，預計第一季充滿多重挑戰，但預估3月營收有機會回升，下半年需求將增溫。
聯電董事會日前決議去年盈餘擬每股配發現金股利3.6元，為歷年現金股利歷史新高，盈餘配發率逾5成，現金殖利率超過7.26%，而股東會將在今年5月31日上午於聯電Fab 8S廠會議廳召開。