蘿莉塔懷孕被禁止碰「6食物」！崩潰哭暈：都是我最愛的
女星蘿莉塔去年底被交往4年的演員老公戴偉智求婚，兩人傳出好消息後，蘿莉塔2月就在臉書曬出驗孕棒宣布自己懷孕，再度爆出喜事，讓粉絲們又驚又喜，如今正值孕期中的她也被醫生規定要忌口，偏偏不能碰的都是最愛吃的，讓蘿莉塔崩潰發文直呼：「哭暈，怎麼全都是我最愛的食物！」
記者賴禹妡/台北報導
蘿莉塔5日在臉書發文，她表示懷孕之後，醫師交代她生食、麻辣鍋、麻油雞及薑母鴨、羊肉爐都不能吃，也不可以吃太多甜的，雖然她本來就不愛吃生的，但其他都是蘿莉塔最愛的食物，讓她忍到超崩潰。
蘿莉塔也分享，她在大阪吃到人氣超高的冰淇淋，回台之後發現台灣也有分店，讓她超興奮想再找時間去吃，還調皮地問：「醫生只說不能太多，沒說不能吃甜的，偶爾吃ㄧ支霜淇淋應該可以吧？」字裡行間雖在抱怨孕期的辛苦，卻也能看出藏著對新生命即將到來的期待與喜悅。
貼文曝光後立即引起熱議，網友紛紛留言安慰，「想吃就吃啦！當個快樂的孕婦⋯我懷孕還吃麻辣鍋欸」、「想吃就吃不要過量就好」、「孕婦開心最重要！我完全不忌口」、「只要適量不過量都可以吃，孕婦心情開心最重要」、「孕婦開心最重要～不過如果是數值問題就沒辦法啦～吃冰淇淋是OK的喔，只是高齡比較容易有妊娠糖尿病問題，所以要注意糖類和醣類攝取」。