男團熱潮2／五堅情搭「狼人殺」竄紅！挾1.8億點擊率攻蛋

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《娛百》製作人胡清惟表示，黃偉晉隨著「凹嗚狼人殺」單元持續受到關注，陳零九與邱鋒澤因人設成為CP，賴晏駒（小賴）突出的節目效果也令人眼睛為之一亮，加上婁峻碩在娛百實境單元「叮咚五堅情」推出後，更奠定五個人的情誼，一群本身就有才華的年輕人，因為節目遊戲擦出火花，備受關注，在遊戲環節中帶出每一個人的特色，成團後默契也越來越好，互相擦出的火花很自然，當時找他們來主持是再好不過的選擇。
黃偉晉從SpeXial的偶像歌手轉型到《娛百》的主持人，奪下2022年「狼人殺」總冠軍，玩遊戲不計形象，甚至空檔時大跳女團舞，各種反應被製成迷因和短片，逗樂許多觀眾，又MAN又搞笑的作風毫無違和感，反而為他圈了一波粉。而陳零九、小賴主持都屬於自然表現的風格，符合現在年輕人所喜愛的主持人類型。
在羅志祥暫別螢光幕時，五堅情接掌主持棒，頂住了強大壓力，靠著親和力再創收視高峰。胡清惟認為，黃偉晉在控制節目節奏的穩定表現，陳零九在音樂、遊戲類單元展現專長，以及小賴無冷場的談話功力，也是讓《娛百》主持團隊更加分的部分。
黃偉晉玩遊戲不手軟 浮誇演技笑翻粉絲
許多明星顧及形象，在綜藝節目玩遊戲通常不敢火力全開，避免給人心機重的負面觀感，或者太過走心計較輸贏，也會被網友酸勝負欲太強，但黃偉晉完全沒在怕，經常以大嬸上身的超浮誇表演，抓出心中懷疑的玩家，甚至在節目中狠嗆只想來宣傳、不認真玩的藝人，激動程度被形容成「用生命在表演」，製作單位曾將他被淘汰的影片剪成精華片段集結播出，逗得觀眾哈哈大笑。
五堅情在演唱會上時的深情款款，和在《娛樂百分百》上的瘋狂投入，形成一種反差萌，他們在節目中有許多誇張演出，與突破自己的裝扮、表演方式等，毫無偶像包袱的表演，獲得大批觀眾喜愛。粉絲形容黃偉晉是「狼人殺」的快樂泉源，「效果滿分，玩的也很好。而且對待遊戲態度很認真」、「真的好敬業哦，每一場遊戲都盡量玩到最好」、「感覺桌子快被他拍爛」、「很怕他會氣到暈倒」、「沒有他這個節目直接少42%觀眾」。
對於偉晉拿下「凹嗚狼人殺2022年度總冠軍」，胡清惟坦白說不意外，「因為偉晉不僅非常認真，每次節目結束後也都會花時間跟節目組討論及自我分析，除了認真在遊戲中，還要身兼主持人身份，製造節目效果等，非常辛苦也不容易，這個冠軍由他獲得，我們也認為是實至名歸」。
觀看數破1.8億次 疫情解封拉近距離
而開設25年來，堪稱台灣最長壽的綜藝節目《娛百》，以五堅情、羅志祥等人的演出結合狼人殺遊戲，首度攻上台北小巨蛋，創下綜藝史上新紀錄，證明燒腦遊戲不冷場，有收視率也有票房吸引力。據主辦單位統計，光是2022年《娛百》官方YouTube頻道流量成長，全年觀看次數達1.8億次，五堅情的超狂人氣由此可見。
偶像男團與綜藝節目相輔相成，相互拉抬流量，在五堅情身上一覽無遺，八大電視台強調「凹嗚狼人殺」是成員間的本色演出，主持人不僅要會玩很燒腦的遊戲，還要兼顧綜藝節目的效果，完全沒劇本的演出更考驗他們臨場反應。在疫情解封之後，《娛百》將陸續恢復以往關於粉絲福利的單元，期待與觀眾們有更多近距離互動的機會，讓他們現場見證五堅情的主持魅力。
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