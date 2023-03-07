身分證「1993年壽星」王品牛排免費升級 1招送明蝦干貝
快對身分證，1993年壽星站出來！王品集團創始品牌「王品牛排」歡慶30週年號召消費者款待自己，即日起至4/10，招待與王品牛排同為「1993年出生的壽星」，到店消費消費1,790元套餐並出示證件，就能免費升級任一款1,990元主餐；不是壽星也沒關係，只要4/30前到店消費2客套餐，出示品牌官網優惠畫面，也會大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。
記者蕭涵云/台北報導
歡慶三十而立，王品集團的創始品牌「王品牛排」，主打經典主餐「王品牛小排」吸引饕客，開幕累積至今已經服務超過2,300萬人次。王品牛排也推陳出新陸續打造「澳洲和牛佐海大蝦」、「王品牛小排佐松露菲力」等的多樣新主餐，滿足大家味蕾。今年4月，將首度推出「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐，為高溫炙烤的牛排，澆淋上特調羅望子風味醬汁， 能同時品嚐到菲力的軟嫩、及紐約客的豐厚口感與香氣，還特別將取下的骨邊肉二次回烤至全熟，可以再體驗到第三種酥香嚼勁，相當懂得滿足老饕。
向來秉持「只款待心中最重要的人」服務初心的王品牛排，慶祝30歲生日，號召消費者好好款待自己，推出「1993盛開的玫瑰」生日慶活動，邀請與王品牛排同為「1993年出生的壽星」，即日起至4/10，到店消費1,790元套餐並出示證件，就能免費升級任一款1,990元主餐；不是壽星也沒關係，只要4/30前來店消費2客套餐，出示品牌官網優惠畫面，也會大方送上 「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」一份。
王品牛排為慶祝30週年，還將經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」變身成「熔岩巧克力雪糕」，外層花生脆粒搭配濃郁的黑巧克力融心醬，即日起將於全台7-11獨家限量販售；3/14白色情人節當天，到全台王品牛排門店消費套餐，也會款待「熔岩巧克力雪糕」乙份（價值99元），提醒大家優惠不併用喔。