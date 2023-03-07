NBA／讓Williams投丟致勝罰球　Mitchell透露垃圾話內容

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結果，他兩球皆投丟了。塞爾提克在進入到延長賽後，進攻表現不佳，最終以4分之差輸掉了比賽，球隊也吞下了近期的3連敗。
賽後，Mitchell在受訪時透露，自己當時和Williams說了什麼，「我說：『球員工會在周四或周五有一個電話會議，所以你可以罰丟一個，讓我們到時候把這個當作話題』。結果他投丟了兩個。」
Mitchell突然提到球員工會的事是有原因的，因為Williams是NBA球員工會首席副主席。有意思的是，Mitchell、Jaylen Brown、Malcolm Brogdon也都是全員工會副主席，這四人今晚都在球場上。
儘管，Williams錯失罰球，但Mitchell透露當時他犯了一個錯誤，讓塞爾提克差點贏得比賽，「我沒有把Marcus Smart卡在外面，他嘗試進來補籃。Williams錯過了兩次罰球，但我必須能夠保護好籃板，而不是去想那個。感謝上帝，他錯過了這次機會，後來我們贏了。」
這場比賽綠軍主將Jayson Tatum並未出賽，Jaylen Brown拿到32分13籃板9助攻的出色數據，M.Brogdon也有24分5助攻4籃板，不過球隊也就只有兩人發揮比較突出，團隊整體命中率僅41.6%。
騎士方面，Mitchell這一場34投14中，命中率並不理想，不過砍下了40分為全隊最高，另有11籃板4助攻；Evan Mobley攻下25分16籃板，Garland得到17分12助攻。