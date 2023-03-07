Apple穩交牙醫被問婚事 男友開條件遭虧「根本沒要娶」
藝人Apple（黃暐婷）與牙醫男友趙國翔穩定交往中，上月底因「急診室空床」事件掀起爭議，昨（6）日也發文曬出自拍，氣色頗佳。而Apple近日也與男友趙國翔上小S節目《小姐不熙娣》，被問到何時走入婚姻，趙國翔表示預計要賺到9位數才會把Apple娶回家，此話引發現場譁然，小S更說：「你根本沒有要娶她！」
記者侯家瑜/綜合報導
《小姐不熙娣》今釋出最新預告，助理主持派翠克問趙國翔「有要進一步的打算嗎」，趙國翔表示與Apple有慢慢在往結婚方向前進，不過還是想先把錢存夠，至於要存多少才夠？趙國翔強調需要九位數，意即需要賺到上億，一旁的Apple第一反應就是伸出手指頭算，小S聽到後則驚呼：「你根本就是不想娶她！」Apple也說：「九位數欸！你賺得到嗎？」小S還不忘開玩笑：「我覺得你們結婚的時候，我應該已經入土了！」
Apple上月228連假期間，陪上吐下瀉的男友到急診室，拍下當時的畫面表示：「一堆空的病床卻不能躺，規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味。」隨後引來不少醫護人員指責，儘管事後還原狀況並道歉，似乎沒有澆熄醫護人員的怒火。事實上，黃喬歆（瑤瑤）上週出席活動時，透露姊姊Apple有因為該事，心情受到影響，不過事隔一週，Apple昨也更新近況，分享自己與愛犬到台中旅行，雖男友未入鏡，不過單就Apple的自拍照而言，她氣色相當好，似乎已慢慢走出輿論風波。