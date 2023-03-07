政大女曝攝理教秘辛！上教堂要打扮 打排球還要喊這3字
Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》讓韓國攝理教醜聞再度浮上檯面！一名政大女學生在Dcard發文，分享就學期間參加攝理教的兩大怪異點，她點出因女信徒被當「上帝的新娘」，最奇怪的是上教堂要打扮得漂漂亮亮，而且團康打排球得分時，還要高呼「先生膩」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO表示，2013年讀大一時被傳教，「覺得政大和師大有滿多攝理教的教友的，至少我在大學時，萬芳和古亭都有教會」，當時接觸約2至3個月，發現有兩大怪異點，一是「要打扮漂漂亮亮去教堂，因為我們是『上帝的新娘』，所以要秉持著見愛人的心態去教堂。根據他們的說法，天主教是上帝的奴隸，基督教是上帝的兒女，攝理教則是上帝的新娘，所以比其他人更接近上帝。」
第二個怪異點則是「很常高呼『先生膩~』（韓文的老師）」。原PO說明，教會姊姊說「『先生膩~』指的不是上帝而是教主」，在攝理教，教主的地位遠大於上帝，就連團康打排球時，也要「用迎接老師的心情迎接排球，每次得分都會高喊『先生膩~』」。後來，原PO覺得打工賺錢比較重要，慢慢淡掉與攝理教的聯繫，但身邊還是有同學持續參與，甚至期末時還跟她借碎花裙去參加禮拜。
網友紛紛留言回應，「大推妳！一定要高調！台大也超多在傳攝理教的人，也說要去月明洞，我之前也上過課，幸好被其他教會的朋友提醒就快逃了，現在想想真是貴人。」、「不確定這個是不是最近主打『韓文語言交換』，繳一點錢可以上一學期的語言交換」、「封閉信徒的社交圈真的超可怕」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110