容祖兒時裝周遇鹹豬手？「9秒摸大腿」畫面曝 粉絲氣炸
香港天后容祖兒近期受邀參加巴黎時裝周，她身穿一襲高級白色套裝登場，造型時髦又吸睛，但近日有一段影片在網路上瘋傳，只見畫面中一名男子在時裝周會場上和容祖兒合照，下秒卻將手伸到容祖兒雙腿中間，甚至還一度要摸進內側，所幸容祖兒用高EQ化解尷尬場面，但男子的誇張舉動也立即引起粉絲撻伐。
記者賴禹妡/台北報導
容祖兒近日參加巴黎時裝周，她身穿一件高級白色外套搭配5分短褲，裡頭則只穿一件白色短版內搭，看起來時髦又性感，造型也引來許多網友大讚，不過，近日網路上卻瘋傳一段影片，畫面中容祖兒正在巴黎時裝周看秀，遇見一名男子上前搭訕合照，她也大方地一秒答應。
影片可見，容祖兒一見到對方拿起手機要合影，立即對著鏡頭露出甜美笑容，沒想到下秒男子的手竟放在容祖兒的雙腿中間，一度還想摸進內側，不過容祖兒立即機警地伸出手抓住對方，一邊微笑一邊將男子的手抓起，並自然地向他握手告白，高EQ化解危機。
畫面曝光後，引起許多粉絲心疼，紛紛留言怒罵「如果不是鹹豬手，他為什麼要把手放在正中間的位置」、「容祖兒這動作高明，手緊抓他手，是有警惕；隨後抓他手離開並握手表示友好，表面給足面子，內心有自保意識」、「這太過了，哪有人找偶像拍照這麼沒水準的」、「正常人拍照不會把手放人腿上的，女生都不會，何況是一個男的」，但也有人指出「那男的好像是新加坡有名攝影師，是好姐妹⋯」。
※【NOWnews 今日新聞
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