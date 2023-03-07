2023東京國際食品展開幕 陳其邁日文介紹高雄農漁產
「2023東京國際食品展」今（7）日在日本東京國際展覽館開幕，高雄市在新冠疫情影響下睽違3年未參展，今年帶來眾多優質農漁產品盛大回歸，由市長陳其邁領軍轄內13家深具外銷潛力的農漁民團體、農企業等單位，組成全台最大縣市代表團「高雄物產館」參展；陳其邁並再次全程以日文推介高雄農漁產和加工品，大讚是「幸福的滋味」（幸せの味）。
記者鄭婷襄／綜合報導
「東京國際食品展」與「德國科隆食品展（ANUGA）」及「法國巴黎食品展（SIAL）」並列全球三大專業食品展，本次高市府農業局及海洋局首選13家農民團體及農企業，包括春上香運銷合作社、旗山果菜運銷合作社、加洲果菜運銷合作社、家緣生產合作社、旺來果菜生產合作社、大樹蜂產品運銷合作社、芳境果菜運銷合作社、匯通果菜生產合作社、新農果菜生產合作社及淨綠農園生產合作社（一鳴生技農園）、宏裕行、安永生物科技股份有限公司及允偉興業等，共同推出香蕉、蜜棗、鳳梨、芽菜等生鮮蔬果，和蜂蜜、桑葚汁、乾燥蔬菜、玉荷包酒等各式農產加工品；以及「花枝系列」、生食級鯛魚、鮪魚生魚片和調理冷凍即食虱目魚肚等漁產品。
繼昨日在會前記者會展露日文獲滿堂彩，今陳其邁再度展現為推銷農漁產苦練的日文：「我是高雄市長陳其邁，今天來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，將這些幸福的滋味，介紹給日本的友人」，現場充滿驚呼與鼓掌，陳其邁並一一到每個攤位向參展年輕農民團體加油打氣。
日本姐妹市八王子市前市長，現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一亦特別到會場致意，與陳其邁互動熱烈，高市府團隊去年也曾赴日拜會八王子市，該市採購高雄產鳳梨，預計今年5月將送達供八王子市國中營養午餐水果使用，持續維持台日友好及經濟交流。
農業局長張清榮表示，今年度農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社預計將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸；加洲果菜則與日本7-11洽談合作中；春上香合作社亦爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單；一鳴生技農園預計將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾，成效斐然。
海洋局長張漢雄則說，高雄市漁業生產量約53萬噸，占全國總產量約 55%，產值約新台幣 324 億元，為全國第一。海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會聯手主打「高雄海味」品牌，推出眾多水產品，今年預計外銷日本農產逾千貨櫃，外銷量將更勝去年；此次盼藉由東京國際食品展，協助海味廠商拓展外銷通路、席捲日本市場，吸引國際貿易商目光，再創銷售佳績。