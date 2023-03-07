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2023東京國際食品展開幕　陳其邁日文介紹高雄農漁產

▲高雄市長陳其邁和議員張博洋推介旺來果菜生產合作社的急速冷凍鳳梨。（圖／高雄市農業局提供）
▲高雄市長陳其邁和議員張博洋推介旺來果菜生產合作社的急速冷凍鳳梨。（圖／高雄市農業局提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

「2023東京國際食品展」今（7）日在日本東京國際展覽館開幕，高雄市在新冠疫情影響下睽違3年未參展，今年帶來眾多優質農漁產品盛大回歸，由市長陳其邁領軍轄內13家深具外銷潛力的農漁民團體、農企業等單位，組成全台最大縣市代表團「高雄物產館」參展；陳其邁並再次全程以日文推介高雄農漁產和加工品，大讚是「幸福的滋味」（幸せの味）。

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「東京國際食品展」與「德國科隆食品展（ANUGA）」及「法國巴黎食品展（SIAL）」並列全球三大專業食品展，本次高市府農業局及海洋局首選13家農民團體及農企業，包括春上香運銷合作社、旗山果菜運銷合作社、加洲果菜運銷合作社、家緣生產合作社、旺來果菜生產合作社、大樹蜂產品運銷合作社、芳境果菜運銷合作社、匯通果菜生產合作社、新農果菜生產合作社及淨綠農園生產合作社（一鳴生技農園）、宏裕行、安永生物科技股份有限公司及允偉興業等，共同推出香蕉、蜜棗、鳳梨、芽菜等生鮮蔬果，和蜂蜜、桑葚汁、乾燥蔬菜、玉荷包酒等各式農產加工品；以及「花枝系列」、生食級鯛魚、鮪魚生魚片和調理冷凍即食虱目魚肚等漁產品。

▲旗山果菜運銷合作社郭泰呈、高雄市長陳其邁，以及立委邱議瑩共同推介高雄香蕉。（圖／高雄市農業局提供）
▲旗山果菜運銷合作社郭泰呈、高雄市長陳其邁，以及立委邱議瑩共同推介高雄香蕉。（圖／高雄市農業局提供）
繼昨日在會前記者會展露日文獲滿堂彩，今陳其邁再度展現為推銷農漁產苦練的日文：「我是高雄市長陳其邁，今天來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，將這些幸福的滋味，介紹給日本的友人」，現場充滿驚呼與鼓掌，陳其邁並一一到每個攤位向參展年輕農民團體加油打氣。

日本姐妹市八王子市前市長，現任台灣友好交流協會理事長黑須隆一亦特別到會場致意，與陳其邁互動熱烈，高市府團隊去年也曾赴日拜會八王子市，該市採購高雄產鳳梨，預計今年5月將送達供八王子市國中營養午餐水果使用，持續維持台日友好及經濟交流。

農業局長張清榮表示，今年度農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社預計將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸；加洲果菜則與日本7-11洽談合作中；春上香合作社亦爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單；一鳴生技農園預計將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾，成效斐然。

海洋局長張漢雄則說，高雄市漁業生產量約53萬噸，占全國總產量約 55%，產值約新台幣 324 億元，為全國第一。海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會聯手主打「高雄海味」品牌，推出眾多水產品，今年預計外銷日本農產逾千貨櫃，外銷量將更勝去年；此次盼藉由東京國際食品展，協助海味廠商拓展外銷通路、席捲日本市場，吸引國際貿易商目光，再創銷售佳績。

▲高雄市長陳其邁、立委邱議瑩，以及海洋局長張漢雄共同推介高雄宏裕行水產品。（圖／高雄市農業局提供）
▲高雄市長陳其邁、立委邱議瑩，以及海洋局長張漢雄共同推介高雄宏裕行水產品。（圖／高雄市農業局提供）

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