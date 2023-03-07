電金傳輪流點火！台股終場成功站15800點 創近9個月高點
全球市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話以及就業數據發布，美股四大指數昨（6）日漲跌互見，台北股市今（7）日成功站上15800點位置，再寫去年6月中旬以來新高，終場上漲94.38點，收在15857.89點，漲幅0.6%，成交金額新台幣2300.78億元。今日電金傳輪流點火，盤面焦點則有政策題材利多股，像是電力供應、電動車零組件、觀光概念股等。
記者鄭妤安／台北報導
台北股市今日走高，加權指數以15763.87點開出，早盤多在平盤附近上下震盪，盤中走勢一路向上，最高漲至15879.16點，終場上漲94.38點，收在15857.89點，漲幅0.6%，成交金額新台幣2300.78億元。
今日電金傳輪流點火，帶動台股續漲，成功站上15800點位置，再寫去年6月中旬以來新高，明日戰15900點關卡。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場漲3元，來到524元，漲幅接近0.6%。同樣為晶圓代工的聯電則跌0.58%，收在51.6元。世界先進、力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、南亞科、和碩上漲約0.5至2%，友達、群創漲多拉回，群創甚至下跌2.88%，而台達電較為強勢，漲幅接近4%。
今日政策題材利多股強勢上漲，像是電力供應概念股的泓德能源、東元強攻漲停，華新、華城漲逾5至6%。電動車零組件概念股的興能高也亮燈漲停，同致、台半、為升漲約5至8%。觀光概念股的夏都、六角、寒舍、富野、海灣、亞都、華園、力麒、山富皆漲1至5%。
值得一提的是，運動概念股大魯閣於6日公布股東會紀念品，送出價值逾3200元抵用券，今日吸引大批投資人進場買進，股價直接跳空漲停，站上20.25元位置。