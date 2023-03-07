高球／36洞小鐵人男女趣味賽　結果無懸念、穿山甲湊熱鬧

我是廣告 請繼續往下閱讀
與賽的男女小鐵人們，在朝陽尚未升起的清晨五點半就已經全數報到，並於六點第一道曙光出現時開球。早上的18洞是友誼暖身賽，沒有勝負關係，球友們打起來也相對輕鬆寫意，在晴空萬里、海天一色的黃金海岸球場，享受美景、大啖香腸、暢飲啤酒，盡享揮桿樂趣。比賽節奏也進行的相當順暢，參賽者在早上10點左右陸續完賽，前往會館二樓餐廳用餐稍事休息後，再進行下午的重頭戲男女對抗賽。
為了讓大家更有參與感且更能展現自己的球技，大會鼓勵參賽者們自行選擇挑戰項目，並將自己的名字貼在挑戰項目上。如果沒有主動選擇挑戰項目的參賽者，才由大會進行抽籤。而所有與賽的女性球友們，全部都主動提出自己想挑戰的項目，氣勢如虹，準備展現實力，好好地背水一戰！
當然，要贏得比賽除了氣勢外，實力更為重要。在歷經下午場的18洞拚搏後，全程36洞得走路的男性球友，整體球技仍高出一截，最終以8勝3敗2和的比數，毫無懸念地拿下勝利。儘管如此，還是有多位女性球友表現亮眼。像是參加比洞組的田勻昕與翁鳳慈，就以大勝之姿為女生組貢獻一分。「就是實力啊！他們只贏了4洞，1洞平手，所以我們贏了13洞。」翁鳳慈在賽後開心地說道。她的搭檔田勻昕補充道：「打到剩下5洞時，我們已經贏了9洞！」
在比賽如火如荼地進行之際，還出現了一段小插曲。定居在黃金海岸球場的黃金穿山甲，竟然也不甘寂寞地跑出來湊熱鬧，悠哉悠哉地散步到果嶺上，還大方地停下來和美女球友Eva合照。要知道穿山甲是台灣珍稀保育動物，對於棲地有非常嚴格的要求。而牠會選擇安棲在黃金海岸球場，顯見這裡擁有非常好的自然生態環境。尤其在國寶集團接手後，在維持良好球場狀態的同時，更注重自然生態的保護。除了讓黃金海岸成為球友的天堂外，也是各種動植物的樂園。