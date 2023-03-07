經典賽／宇宙邦都擋不住！中華隊2天敲5轟熱身賽全勝作結

高球／36洞小鐵人男女趣味賽　結果無懸念、穿山甲湊熱鬧

▲《36洞小鐵人男女趣味賽》在黃金球場舉行。官方提供
▲《36洞小鐵人男女趣味賽》在黃金球場舉行。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

8勝3敗2和。這是「36洞小鐵人男女趣味賽」的最終比數。毫無懸念的，男性球友技壓女性球友，帶走最後的勝利。不過，能看到這麼多台灣女性球友，勇於站出來挑戰一天36洞並和男性球友們分庭抗禮，就讓人不得不豎起大拇指了。

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這場由國寶貝家族所舉辦的男女對抗賽，在黃金海岸高爾夫球場盛大舉行，共有26位男性與26位女性球友前來挑戰自我。除了考驗連打36洞的體力、耐力與專注力之外，更要考驗與賽者在面對比桿、比洞、不下沙、不三推組、抓鳥與打par等不同賽制時，該如何擬定策略與打法。就像曾兩度在總統盃奪下個人冠軍的業餘高手楊團長所說的，這是台灣難得一見的創意賽制，非常好玩，球友們必須根據比賽的項目來好好發揮創意。以他為例，參加的是「抓鳥達人組」，所以每一洞都得積極地直攻旗竿。反之，如果比的是「不三推組」，那最好在進攻果嶺時故意別on上去，再靠短切減少三推發生的機率。

與賽的男女小鐵人們，在朝陽尚未升起的清晨五點半就已經全數報到，並於六點第一道曙光出現時開球。早上的18洞是友誼暖身賽，沒有勝負關係，球友們打起來也相對輕鬆寫意，在晴空萬里、海天一色的黃金海岸球場，享受美景、大啖香腸、暢飲啤酒，盡享揮桿樂趣。比賽節奏也進行的相當順暢，參賽者在早上10點左右陸續完賽，前往會館二樓餐廳用餐稍事休息後，再進行下午的重頭戲男女對抗賽。

為了讓大家更有參與感且更能展現自己的球技，大會鼓勵參賽者們自行選擇挑戰項目，並將自己的名字貼在挑戰項目上。如果沒有主動選擇挑戰項目的參賽者，才由大會進行抽籤。而所有與賽的女性球友們，全部都主動提出自己想挑戰的項目，氣勢如虹，準備展現實力，好好地背水一戰！

▲36小鐵人賽後頒獎畫面。官方提供
▲36小鐵人賽後頒獎畫面。官方提供
當然，要贏得比賽除了氣勢外，實力更為重要。在歷經下午場的18洞拚搏後，全程36洞得走路的男性球友，整體球技仍高出一截，最終以8勝3敗2和的比數，毫無懸念地拿下勝利。儘管如此，還是有多位女性球友表現亮眼。像是參加比洞組的田勻昕與翁鳳慈，就以大勝之姿為女生組貢獻一分。「就是實力啊！他們只贏了4洞，1洞平手，所以我們贏了13洞。」翁鳳慈在賽後開心地說道。她的搭檔田勻昕補充道：「打到剩下5洞時，我們已經贏了9洞！」

在比賽如火如荼地進行之際，還出現了一段小插曲。定居在黃金海岸球場的黃金穿山甲，竟然也不甘寂寞地跑出來湊熱鬧，悠哉悠哉地散步到果嶺上，還大方地停下來和美女球友Eva合照。要知道穿山甲是台灣珍稀保育動物，對於棲地有非常嚴格的要求。而牠會選擇安棲在黃金海岸球場，顯見這裡擁有非常好的自然生態環境。尤其在國寶集團接手後，在維持良好球場狀態的同時，更注重自然生態的保護。除了讓黃金海岸成為球友的天堂外，也是各種動植物的樂園。

▲球友Eva與黃金穿山甲之偶遇。官方提供
▲球友Eva與黃金穿山甲之偶遇。官方提供

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