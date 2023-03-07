周湯豪無預警曝喜訊！釣出女神侯佩岑 他秒揪：要不要來
周湯豪NICKTHEREAL出道13周年，去年11月他首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會，門票開賣即秒殺。在粉絲的期盼下，「REALIVE」確定將於6月3日移師高雄巨蛋舉辦，門票於3月10日中午12點於拓元售票系統開賣。引人注意的是，他日前推出歌曲〈GET REAL〉小巨蛋版MV時，驚喜釣出女神侯佩岑現身留言。
記者吳雨婕/綜合報導
除了「REALIVE」台北場讓人驚豔的日字舞台、時尚伸展台、名模秀、玻璃娃娃屋等元素，將原汁原味搬入高雄巨蛋，周湯豪也承諾燈光與美學特效將全面升級，他在台北場開創華人演唱會的「翹臀舞」（Twerk）舞風熱潮，女舞者火辣臀波，性感不失質感，辣翻一票粉絲，而周湯豪Rap、自彈自唱、唱跳的全能舞台魅力，更成為女粉「脫罩致敬」的先鋒。
此外，日前他曝光〈GET REAL〉台北小巨蛋版Live MV時，就於社群預告粉絲「我們高雄巨蛋見！」釣出女神侯佩岑讚嘆「太炸了！」周湯豪也熱情邀約：「女神要不要來看演唱會？」女粉們更是蓄勢待發，直呼：「高雄內衣內褲都準備好了」、「內衣要買新的了」、「一定是高雄目前最猛的演唱會」，周湯豪也向粉絲喊話：「我貫注我的一切。你們什麼都不必準備，只要帶著一個愉快的心來就好，其他的全部交給我。高雄巨蛋！我們一起讓它前所未有炸起來。」