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攝理教主洗腦性侵！韓網紅發聲　「這是你最後脫離機會」

▲Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒案。（圖／정명석／Facebook）
▲Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國「攝理教」教主鄭明析性侵女信徒案。（圖／정명석／Facebook）

記者張嘉哲/綜合報導

Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석原譯名鄭明錫）性侵女信徒案，引起外界討論。對此，韓籍網紅宋讚養也在臉書發表看法，強調「真希望全世界都能夠看到這部紀錄片」請求「在台灣的攝理教就不要再閉著眼睛了！」

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在紀錄片中，現年29歲的葉萱（韓文名：鄭秀晶）透露，自己2011年在路上被攝理教徒發問卷傳教，因為當時內心空虛，入教之後深陷其中，由於外型亮麗，不僅短時間就成為高階信徒，還是教會的宣傳大使，進而與自稱「彌賽亞」（意即救世主）、創立攝理教的教主鄭明析有了密切接觸，但也因此遭到對方引誘性侵，而台灣媒體則也曾經報導過，鄭明析以宗教誘姦台灣上百名女性的新聞，甚至北檢還通緝他長達24年，通緝時效到2027年11月。

▲葉萱公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲葉萱公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵錄音。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
對此，韓籍網紅宋讚養在臉書表示「這天終於來了，韓國五大邪教及異端之一，攝理教那該死的真相，真希望全世界都能看到這部紀錄片，不管現在攝理教內部再怎麼管制教友說『這是撒旦的影片，絕對不能觀看』、『這是對我們信仰的挑戰，我們一定要克服』我想很誠心的跟你們說，雖然很噁心也很殘酷，但真正的答案就在這裡，這是你最後機會脫離那個地方。

「製作這紀錄片的PD說，目前光是在韓國自稱是神的人就有100多人，而鄭明析只不過是那些人的其中之一！」宋讚養說「想想因為鄭明析被破壞的家庭和人格，他比那些人還要糟糕，他性侵了一萬名女性，最後把他送到監獄去的也是韓國，現在，做成紀錄片呼籲大家說不要再被這個人騙的也是韓國人！原產地都說是假的了，在台灣的攝理教就不要再閉著眼睛了！」

然而對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會（6日）在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應。

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