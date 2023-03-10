男團熱潮4／詹仁雄砸5億造星！《原子》團隊成選秀高門檻

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從早期的《超級星光大道》、《超級星期天》，詹仁雄獨鍾於選秀節目製作，為台灣打造出無數星光，在他的廣闊人脈聚集下，有專業的選秀團隊、電視台管道和網路平台、唱片公司合作，垂直與橫向的產業鏈結合之下，《原子》幾乎鋪天蓋地以各種話題淹沒娛樂圈，少年們的精湛演出，讓網紅們少女心大噴發，自動地在YouTube頻道點評節目，這股潮流還紅到海外，林佳辰甚至被韓國粉絲封為「Ending妖精」。
不過，這次的成功並非一蹴可幾，而是先前的經驗累積，加上疫情期間辛苦耕耘的結果，詹仁雄透露過去投資網路媒體慘虧上千萬，但選秀節目不能短視近利，必須長期投資，前期的舞蹈訓練營、原創音樂製作都需要燒錢，無法光靠複製韓流節目，打磨出台灣的藝人，必須把眼光放遠，若沒有大筆資金投入，很難創造出偶像明星。
網紅收入驚人 優秀練習生難尋
有了投資金主，下一步就是找尋超強實力選手，對比韓國明星從練習生做起，訓練多年才會選拔出道，台灣並沒有這種風氣，很少父母願意讓子女投入大量訓練，即使有優秀表演者也會想出國闖蕩，較少留在台灣；加上網紅當道，許多未經訓練的YouTuber，只要外貌不錯，就有業配接不完，年收入就能突破百萬元台幣，要讓台灣選手定下心來，沉潛一段時間接受訓練，其實並不容易。
因此，疫情期間反而對《原子》是件好事，許多有星夢的少年少女，選擇留在台灣發展，讓詹仁雄自認找到寶藏男孩，許多擅長創作、跳舞的少年展現堅強實力，甚至能為比賽歌曲寫詞，簡直是節目的一大助力。
他認為要當藝人有4個重點：準備、機會、善良與自律，必須保持謙遜，尊重這個行業，才能紅得長久。不過，對比於早年經紀公司對男團的嚴格管控，詹仁雄坦言，現在藝人有自己想法，無法嚴格限制，若以禁愛令、過多限制反而約束了他們的創意發展，即使網路爆料盛行，偶像容易有塌房危機，也寧願給成員們多點自由。
出唱片反而虧錢 成團目標變多元
過往的選秀節目，最終極目標都是讓藝人發行實體唱片，現在音樂產業不如以往興盛，圈內人也自嘲「賣一張CD虧一張的錢」，偶像成團目標也變得多元化，改為發行數位單曲、拍MV，甚至有主持節目、開演唱會、拍戲，多管道的方向發展，才能創造經紀公司與明星的雙贏。要能成就一個選秀節目，天時地利人和缺一不可，這是一場長期戰爭，對主辦單位與藝人來說，都是一場人生賭注。
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