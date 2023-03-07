NBA／Morant需要夠格的老將指導　美媒建議灰熊可簽甜瓜

我是廣告 請繼續往下閱讀
Anthony提到的事情發生在2006年底金塊對上尼克的比賽，當時Mardy Collins對JR Smith的粗暴犯規引起兩隊衝突，雙方人馬在場上大亂鬥，甜瓜曾向對方球員揮拳，之後被禁賽了15場。
在節目上，Anthony坦言這對自己的生涯影響很大，因為事後當時的聯盟總裁David Stern和他進行了一次深入交談，「每個人都只被禁賽了6、7場，我和他說：『你為什麼這樣針對我？』他說：『你是想遊蕩於街頭，還是想留在NBA？』。」Stern告訴前者他現在已經是職業球員，不要做一些會讓自己丟掉工作的事。
Stern不無警告地告訴Anthony，「我知道你現在和誰在一起、我知道你住在哪裡、我知道你什麼時候熄燈睡覺、我知道你什麼時候起床。我知道你的朋友在幹些什麼，要麼告訴他們不要繼續做下去，否則你必須切斷和他們的聯繫。」
Anthony在節目上莞爾地說，他到那時後才知道聯盟有和聯邦調查局(FBI)打交道，也透露Stern告訴自己：「如果我給你一億美元，那麼我需要知道你的一切。」
之後Anthony遠離了麻煩，依舊有人詬病他在場上的比賽內容，但在場下他漸漸沒有那麼多爭議了。Spear在文中寫道，「他的母親Mary Anthony和他當時的妻子La La Anthony在日常生活中給予他更多保護，有問題的朋友搬出了他的房子。當時他在金塊的一些隊友Marcus Camby、Kenyon Martin、Bryon Russell和當時的球隊聯絡人Dwayne Molyneaux關心著他。」
Spears認為，在丹佛金塊效力的早期，Anthony身邊沒有一名老將來指導他，所以他也曾經歷過類似的情況。他直言Morant在灰熊也需要一位擁有明星球員資歷的老將，不僅能幫助球隊，還能在場上、場下提供給他需要的建議。
Spears表示，如果Morant向Anthony尋求建議，或者參照後者的生涯端正自己，那麼這次的事件最終會翻篇，成為他生涯的一部分，媒體聚光燈會重新聚焦在他在場上所做的一切。
他甚至建議，「更好的做法是，也許灰熊隊應該簽下Anthony，並將他在更衣室的儲物櫃安排在Morant的旁邊。」
Anthony目前仍是一名NBA自由球員，不管他未來能否重返聯盟，都有很高的機會進入名人堂。這位38歲的前球星職業生涯得到28289分，在NBA史上排名第9。他6次入選NBA最佳陣容，在2012-13賽季拿到得分王，入選NBA 75大球星。還參加美國隊，並贏得了3枚奧運金牌。