六都平均屋齡最老！蔣萬安宣布北市啟動「都更五箭」

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蔣萬安指出，第一支箭、「降門檻」，市府於上週五（3日）公告實施「公辦都更7599專案計畫」，受理意願門檻自90%降至75%，然而記者會後，很多人提出說第一階段門檻降為75%，後面還有第二階段90%的高門檻。降低第一階段門檻為75%，讓政府及早地進場投入資源人力，讓很多原本在觀望或是不了解都更程序的住戶能夠相信政府，讓政府協助大家試算或了解後續的權利等等，都有助提高參與都更意願，後續門檻就能更容易達到。
第二支箭「法放寬」，為了協助民間辦理都更及危老重建，市府積極檢討鬆綁 各項法令包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」、「危老重建四項目免檢討」。未來實施者可彈性選擇自劃單元程序，併送時程預估可縮短3個月；另外開山坡地經鑑定為危險建物，將由市府劃定更新地區辦理都市更新，確保130處坡地危險建物住戶安全。
第三支箭「速通關」，過去一般都更案平均審議時間為28個月，為了加速都更審議程序，市府推出「都市更新150專案」、「權變小組提前進場」、 「都市設計審議」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，都更150專案預估5個月完成審議，節省約23個月，讓民眾立即有感，都設130專案已於3月1日正式實施，採行政流程1次通關、30日內完成審查程序，審議效率全面升級。
第四支箭「排障礙」，未來市府將持續堅定排除都更障礙的立場，針對都更案不同意拆遷戶若經由實施者及市府分別召開各兩場以上協調會協調未果，將提請都更審議會審核，並由市府執行代拆。
蔣萬安表示，第五支箭「加碼辦」，北市加碼補助也就是對於如果沒有辦法馬上進行更新，但是這些老舊公寓，很多住的是行動不便的長輩，加碼補助蓋電梯，未來電梯補助金額將從250萬提高至300萬元，補助從50%提升到60％，預計申請案量由每年15件提升至30件，另補助一樓空間美化費用，加速老舊公寓增設電梯。
媒體提問針對山坡地危險建物更新，有沒有先針對哪個地區先改善?蔣萬安回應說，台北市不管是山線區或山坡地，很多建物非常老舊居住環境比較惡劣，包括建物內有很大的裂痕，鋼筋外露，加上裡面也有長輩居住等因素。所以希望透過範圍的放寬來加速都市更新。但是現在如果透過危老百分之百的門檻，實在是非常高，整合不易，所以如果能夠進行劃設都更單元之後，可能門檻變成百分之八十，比較容易進行都市更新。
蔣萬安表示，北市目前當然以文山區、內湖區比較多，包括內湖區康寧路二段三段的部分，市府其實都了解到很多住戶這樣的心聲，透過這次的法規鬆綁，就是希望能夠加速整合以推動都更。