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夏宇童失戀「躲角落哭2個月」　害店家被傳鬧鬼

▲夏宇童失戀躲角落哭2個月，害店家被傳鬧鬼。（圖／衛視中文台提供）
▲夏宇童失戀躲角落哭2個月，害店家被傳鬧鬼。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請Albee、黃喬歆、孫其君及夏宇童，分享自己失戀後的種種狀況。現在與孫協志穩定交往中的夏宇童，談到大學時的「被分手」，猶如世界末日，還曾蹲在便利商店角落哭到凌晨3、4點，整整哭了2個月，哭到眼睛發炎，最後店員看不下去，好言相勸請她不要再哭了，因為已經哭到那家店被傳鬧鬼，讓眾人聽了覺得又心疼又好笑。

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▲夏宇童（右）現在與孫協志（左）穩定交往中。（圖／夏宇童臉書）
▲夏宇童（右）現在與孫協志（左）穩定交往中。（圖／夏宇童臉書） 
夏宇童說那段失戀是發生在大學時期，學生餐廳裡有便利商店，2人每次吃完東西都會去便利商店買飲料，而且男生一定都會買一支冰棒來吃。分手後夏宇童每次走進學校便利商店，看到店裡的飲料櫃，就會想到過往甜蜜回憶，眼淚隨即流不停。

後來夏宇童情況越來越誇張，連去她家巷口的便利商店都會讓她邊回憶、邊哭到深夜，只要一想哭，就會爬到ATM跟員工出入口附近的隱密角落，蹲在那裏掩面一直哭，而且不是哭1、2天，是整整哭了近2個月，每天哭到凌晨3、4點，哭到店員受不了，店員還無奈勸她：「我們這間店已經被人家說鬧鬼了！」原來是因為夏宇童實在躲得太好，導致有些客人進來後只聽到啜泣聲，卻不見人影，就算被看到也只看得她掩面哭泣時的長髮，才會被以為鬧鬼，讓全場人聽到既心疼又好笑。
 
夏宇童表示後來過了一年後，她到便利商店已經不太會哭，本來以為自己已經走出來了，沒想到有次去信義商圈吃飯，結束後要回家卻發現叫不到計程車，路上也攔不到車，突然想到以前如果這種情況，男友就會在她等車空檔陪她講電話，或是騎車來接她，情緒湧上心頭，害夏宇童再度淚崩，還一邊哭倒在馬路上一邊伸手想攔車。

後來還好有一位好心的計程車司機看到夏宇童哭倒路邊，不只停車，還下來扶她上車，司機一路上關心怎麼了，夏宇童也因此獲得宣洩管道，哭訴自己好想男友，哭到也有女兒的司機聽了好心疼，一路開導她，到她家後不只不收車費，還堅持要她打電話給媽媽，等媽媽下樓接回家才離開，讓她至今對那位計程車司機仍滿是感激。本集將於3月8日(三)晚上11點衛視中文台播出。
 

▲《一袋女王》日前邀藝人分享失戀。左起為孫其君、Albee、巴鈺、宇珊、曾國城、夏宇童和黃喬歆。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》日前邀藝人分享失戀。左起為孫其君、Albee、巴鈺、宇珊、曾國城、夏宇童和黃喬歆。（圖／衛視中文台提供）

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