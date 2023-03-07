夏宇童失戀「躲角落哭2個月」　害店家被傳鬧鬼

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後來夏宇童情況越來越誇張，連去她家巷口的便利商店都會讓她邊回憶、邊哭到深夜，只要一想哭，就會爬到ATM跟員工出入口附近的隱密角落，蹲在那裏掩面一直哭，而且不是哭1、2天，是整整哭了近2個月，每天哭到凌晨3、4點，哭到店員受不了，店員還無奈勸她：「我們這間店已經被人家說鬧鬼了！」原來是因為夏宇童實在躲得太好，導致有些客人進來後只聽到啜泣聲，卻不見人影，就算被看到也只看得她掩面哭泣時的長髮，才會被以為鬧鬼，讓全場人聽到既心疼又好笑。
夏宇童表示後來過了一年後，她到便利商店已經不太會哭，本來以為自己已經走出來了，沒想到有次去信義商圈吃飯，結束後要回家卻發現叫不到計程車，路上也攔不到車，突然想到以前如果這種情況，男友就會在她等車空檔陪她講電話，或是騎車來接她，情緒湧上心頭，害夏宇童再度淚崩，還一邊哭倒在馬路上一邊伸手想攔車。
後來還好有一位好心的計程車司機看到夏宇童哭倒路邊，不只停車，還下來扶她上車，司機一路上關心怎麼了，夏宇童也因此獲得宣洩管道，哭訴自己好想男友，哭到也有女兒的司機聽了好心疼，一路開導她，到她家後不只不收車費，還堅持要她打電話給媽媽，等媽媽下樓接回家才離開，讓她至今對那位計程車司機仍滿是感激。本集將於3月8日(三)晚上11點衛視中文台播出。