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中央提土開挹注基捷經費　謝國樑：開發、建設都交中央

▲針對中央提出用土地開發挹注基捷經費，謝國樑說希望中央負擔全部興建費用，並由中央取得沿線開發利益。（圖 ／資料照片）
▲針對中央提出用土地開發挹注基捷經費，謝國樑說希望中央負擔全部興建費用，並由中央取得沿線開發利益。（圖 ／資料照片）

記者吳嘉億／綜合報導

針對行政院長陳建仁及交通部長王國材建議基隆捷運增加的預算，可以從區段徵收取得道路用地，並從土地開發裡挹注相關的經費，會用最優惠的方式和地方政府一起開發。基隆市長謝國樑今（7）日受訪表示，希望中央負擔全部基隆捷運的興建費用，並由中央來取得沿線開發的利益，這樣子是最好的方案。

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謝國樑表示，中央既然提到捷運沿線土地開發，地方可以配合中央，將沿線土地開發利益讓中央分配及取得，中央再來協助地方興建捷運；強調若中央覺得沿線土地開發可以挹注捷運的興建經費，希望中央來負擔建設費用，由中央取得沿線土地開發利益。

至於內政部長林右昌要地方政府多加油、努力一點，表示基隆捷運興建經費的53億多，其中有10幾億、將近快20億應是土地部分經費，土地的取得可以用其他的方式，不一定要直接付錢；建議與其政治上的喊話，不如實事求是，務實的來跟中央合作、解決問題。對此，謝國樑則是以「謝謝林部長的指教」作為回應。

針對基隆捷運預算增加，陳建仁說到是主要有興建成本跟用地取得部分的增加，強調現在已經用最優惠的方式，和地方政府一起努力開發基捷；若地方政府有所誤解，會請交通部加強溝通，按照已經行之多年的辦法，讓地方政府了解與一起興建基隆捷運。

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