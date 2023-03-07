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獨／經典女孩曬超甜護照！喊話台灣前進東京：我們有機會

▲「經典女孩」成員小映，分享突然想補辦護照的原因，希望中華隊能成功晉級，前進東京。（圖／小映提供）
▲「經典女孩」成員小映，分享突然想補辦護照的原因，希望中華隊能成功晉級，前進東京。（圖／小映提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

WBC「世界棒球經典賽」將在明（8）日正式開打，大家都希望中華隊能夠順利晉級，打進日本東京。對此，身為這屆「經典女孩」的啦啦隊成員小映，就特別趕在比賽前一天補辦護照，因為她認為中華隊非常有機會，也希望藉此帶來好運，「有辦有希望！」

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小映今日突然在IG限動上曬出補辦護照的資料單，卻也意外露出她可愛的大頭貼照片，臉蛋清新甜美，簡單的瀏海與過肩的長髮，讓人一眼就愛上。此外，小映也在圖片底下喊話：「前進東京！」似乎提早為中華隊出國應援做準備。

▲人氣超高的小映，趕在今天補辦護照。（圖／翻攝小映IG）
▲人氣超高的小映，趕在今天補辦護照，也意外秀出自己超可愛的頭貼照。（圖／翻攝小映IG）
小映也向《NOWnews今日新聞》透露，因為護照剛好過期，「想說如果我們晉級，說不定女孩們就有機會可以去日本，所以想先趕快補辦護照，不能錯過機會，有辦有希望！」為此，她還特別多花900元急件，希望藉此為中華隊帶來好運，「希望我們晉級，女孩也可以一起前進東京！」

談到這幾次的經典賽的熱身，她坦言心情非常興奮，「看到很多球迷都跟我們一起跳起來，幫中華隊的球員加油，相信我們這股強大的應援，一定能給球員滿滿力量。」

由於本身也是味全龍啦啦隊的一員，她笑說，「在新莊那場對味全的熱身賽，讓我很兩難，因為看到味全龍的球員們有安打及得分時，內心是蠻替球員開心，但還是要忍住，因為現在是台灣精品經典女孩！」

▲人氣超高的小映，趕在今天補辦護照。（圖／翻攝小映IG）
▲▼小映坦言，光是熱身賽的體驗就讓她很興奮。（圖／小映提供）
▲小映坦言，光是熱身賽的體驗就讓她很興奮。（圖／小映提供）
 
▲小映坦言，光是熱身賽的體驗就讓她很興奮。（圖／小映提供）
▲小映偷偷自爆，在洲際棒球場應援時，因為嗆司曲跳太激烈，結果上衣旁的拉鏈還掉下來。（圖／小映提供）



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