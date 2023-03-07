T1／考慮球隊磨合與定位 海神與外籍長人湯馬斯解約
T1聯盟註冊和交易大限定於本月5日，今(7)日高雄全家海神也宣布之前進行的洋將陣容調整，因團隊磨合與角色定位之關係，將與26歲長人湯瑪斯（Elijah Thomas）解約。
記者黃建霖/綜合報導
身高206公分的湯瑪斯，畢業於NCAA一級克萊門森大學，曾獲選大西洋海岸聯盟（ACC）最佳防守陣容，2019年代表夏洛特黃蜂於NBA夏季聯賽出賽，並在2021年獲風城公牛隊親睞，也曾遠赴希臘、烏克蘭、以色列聯賽。2022年效力日本B2聯賽地球之友東京Z，出賽9場，場均出賽25分鐘，留有場均19.2分、6.3籃板、2.7助攻成績。
上季湯馬斯曾效力於T1桃園雲豹的湯瑪斯並不陌生，並且與波捍能與湯瑪斯畢業自德州同一所高中蘭卡斯特(Lancaster High)。無獨有偶，兩人不僅籃球啟蒙教練是同一位，波捍能的母親還是湯瑪斯的高中老師。
不過海神今天表示，因團隊磨合與角色定位之關係，球隊在和湯馬斯深談之後達成共識並解除合約，於洋將大限前做出陣容上的調整。「感謝他加入後從板凳出發端展現能量，並於庫薩斯缺陣之時，協助一同守護家園，祝福未來職業生涯一切順利。」