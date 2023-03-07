成功高中畢旅驚見「煮熟生魚片」 校方：考量飲食安全
近來高中畢旅引起熱議，日前發生北一女畢旅三天兩夜花費6,450元、建中畢旅師生集體確診等，引起社會關注，如今又傳出成功高中畢旅，在墾丁的餐廳用餐時，驚見「熟的生魚片」。成功高中今（7）日證實，餐廳原本有一道料理是將生魚片慢慢煮熟，但擔憂學生腸胃適應能力，便協調改為已煮熟的料理，只是畢旅當天的菜名未更改，才出現誤會。
記者李琦瑋／台北報導
台灣青年民主協會昨天在臉書粉專指出，成功高中在畢業旅行途中，發生老師要求餐廳把「生魚片煮熟」，避免吃了拉肚子，學生看到「熟的生魚片」上桌，詢問餐廳才知道竟然是校方要求，讓學生哭笑不得。
有學生事後在餐廳的Google評論，給予3顆星並留言「柳丁5顆星很棒，但可以解釋一下為什麼生魚片是熟的嗎？」餐廳回應，「生魚片是學校要求我們先煮熟再上桌」。
成功高中表示，畢旅前，學校教職員和學生家長都有先進行探勘，了解交通、食宿等，在餐廳場勘、試吃料理時，發現有一道「黑胡椒生魚片」是將生魚片慢慢煮熟，校方擔心海鮮若未煮熟，可能造成部分腸胃敏感學生不適，才會請餐廳調整作法，改提供已煮熟的「黑胡椒魚片」，但到了畢旅當天菜色名稱卻未更改，因而發生誤解。
成功高中強調，修改菜色是為了學生健康嚴格把關，才會採取「保守原則」。