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陳冠霖自爆「脫褲子檢查大腿」？呂文婉打臉：可能我腦霧

▲陳冠霖不認拿筆戳大腿寫悔過書，稱曾脫褲子給呂文婉檢查自清。（圖／NOWnews資料照）
▲陳冠霖不認拿筆戳大腿寫悔過書，稱曾脫褲子給呂文婉檢查自清。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

陳冠霖和鄭仲茵離婚20年，在臉書互揭遭對方家暴，陳年家務事再度成為八卦話題，男方被挖出多年前上節目否認拿筆戳自己大腿，寫下悔過書，還自爆接受呂文婉專訪時脫褲子給女方檢查，證明腿上沒有任何傷痕，對此，呂文婉終於發聲還原真相。

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▲▼鄭仲茵（上圖）和陳冠霖夫妻隔空互槓。（圖／阻糖纖提供、翻攝自謝欣誼臉書）
▲▼鄭仲茵（上圖）和陳冠霖（下圖左）離婚20年隔空互咬。（圖／阻糖纖提供、翻攝自謝欣誼臉書）
▲謝欣誼經常在臉書曬恩愛，po出跟陳冠霖約會的照片。（圖／翻攝自謝欣誼FB）
昨（7日）呂文婉在節目《新聞挖挖哇！》表示「我覺得還滿莫明其妙的」，指20年前陳冠霖與鄭仲茵就已經是「各說各話」，其實和現在的情況一模一樣，當年她是記者，媒體收到的消息是鄭仲茵懷胎8個月到KTV抓姦，男方一時情緒激動，衝突過程中疑似對女方有肢體上的接觸，因此被冠上毆打老婆、出軌等罪名，讓小有名氣的他形象重創。

▲陳冠霖親筆悔過書。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵公開陳冠霖親筆悔過書，寫下「他終於哭著抱著我跟我道歉，拿筆戳自己大腿，寫下這封悔過書，保證絕不再犯（他拿筆戳大腿的傷，他對外也說是我戳的）」。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
呂文婉透露，當年新聞發酵時，陳冠霖透過共同朋友找上她，認為媒體一面倒的報導方向對他很不公平，於是準備許多所謂的證據，希望有機會為自己澄清，這段婚姻裡是如何飽受精神折磨，呂文婉證實的確有訪問陳冠霖，但完全不記得有「脫褲子檢查」這一段，加上當初兩人約在晶華酒店2樓開放式咖啡廳，眾目睽睽下不太可能當眾脫褲。

▲呂文婉對陳冠霖的說法完全沒印象。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）
▲呂文婉對陳冠霖「脫褲檢查」的說法完全沒印象。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）
「我有帶個攝影，如果真的脫褲子，那麼重要、如此令人印象深刻的事情我不會忘記，我只能歸咎我可能腦霧吧！我真的一點印象都沒有，真的有點傻眼」，呂文婉說，陳冠霖2005年在吳宗憲節目提及受訪這件事，那時她不知情，是因為最近新聞又爆發，才拖到現在為自己澄清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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