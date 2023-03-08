陳冠霖自爆「脫褲子檢查大腿」？呂文婉打臉：可能我腦霧
陳冠霖和鄭仲茵離婚20年，在臉書互揭遭對方家暴，陳年家務事再度成為八卦話題，男方被挖出多年前上節目否認拿筆戳自己大腿，寫下悔過書，還自爆接受呂文婉專訪時脫褲子給女方檢查，證明腿上沒有任何傷痕，對此，呂文婉終於發聲還原真相。
記者楊穎軒／綜合報導
昨（7日）呂文婉在節目《新聞挖挖哇！》表示「我覺得還滿莫明其妙的」，指20年前陳冠霖與鄭仲茵就已經是「各說各話」，其實和現在的情況一模一樣，當年她是記者，媒體收到的消息是鄭仲茵懷胎8個月到KTV抓姦，男方一時情緒激動，衝突過程中疑似對女方有肢體上的接觸，因此被冠上毆打老婆、出軌等罪名，讓小有名氣的他形象重創。
呂文婉透露，當年新聞發酵時，陳冠霖透過共同朋友找上她，認為媒體一面倒的報導方向對他很不公平，於是準備許多所謂的證據，希望有機會為自己澄清，這段婚姻裡是如何飽受精神折磨，呂文婉證實的確有訪問陳冠霖，但完全不記得有「脫褲子檢查」這一段，加上當初兩人約在晶華酒店2樓開放式咖啡廳，眾目睽睽下不太可能當眾脫褲。
「我有帶個攝影，如果真的脫褲子，那麼重要、如此令人印象深刻的事情我不會忘記，我只能歸咎我可能腦霧吧！我真的一點印象都沒有，真的有點傻眼」，呂文婉說，陳冠霖2005年在吳宗憲節目提及受訪這件事，那時她不知情，是因為最近新聞又爆發，才拖到現在為自己澄清。
※【NOWnews 今日新聞
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