驚悚不輸攝理教！3劇揭駭人邪教 《我願意》雙修致死
Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵女教徒的惡行，他濫用權威挑選「上帝的新娘」，要求青春女教友拍攝私密照片、影片滿足慾望，私生活更是荒淫無道，洗澡要5個裸女服侍，一晚臨幸50名美女，受害者遍布韓國、台灣、港澳等地。台劇《我願意》也曾經以邪教「幸福慈光動力會」為背景，描寫教主男女通吃，與教徒大玩窒息式性愛的爭議故事。
記者羅凌筠/綜合報導
台劇《我願意》的邪教以心靈成長團體的名義斂財，由姚淳耀飾演的教主「本生老師」用性事綁架教徒，任意找男女教友雙修，一名青春期的處女更淪為「小狗」，被紅繩綁起來獻身，慘死於危險的窒息式性愛，同時教主控制教徒的手段也非常激烈，他囚禁女教友拍下性愛影片，不准將教友死亡祕密公開，並以「淨化邪靈」為由，洗腦教徒活活打死教友的小孩。
安德魯加菲爾德的美劇《天堂的旗幟下》，故事啟發自強克拉庫爾的暢銷真實犯罪小說，劇情描述發生在1984年猶他州鹽湖城，驚動全國的年輕母親與幼嬰女兒之離奇凶殺案，挖掘信奉一夫多妻制摩門教的起源，在極端教徒的思想中，1個男人要有3個妻子才能上天堂，因此還發生過母女共侍一夫的人倫悲劇。
韓劇《救救我》以虛構的「新上帝教」為背景，描述自稱「靈父」的教主，操控教徒心智，自製「生命水」幫教徒治病，甚至徒手摘除血淋淋的腫瘤，為了滿足私慾，靈父聲稱需要「靈母」純淨的靈魂當作祭品，帶教徒登上通往新天國的救贖船，其中一名走火入魔的父親，不惜犧牲骨肉，將高中女兒監禁起來奉獻。
※【NOWnews 今日新聞
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