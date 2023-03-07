員工發推標註馬斯克「我被解雇了嗎？」 釣出本尊親回覆
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）買下推特以後爭議連連，大幅裁員、推行訂閱制的情況讓不少用戶甚至員工對這名新老闆產生諸多怨言。而今（7）日有一位推特員工，直接在推特上發文標註馬斯克，詢問他「我被解僱了嗎？」結果還真的釣出馬斯克本人回應，而最終該位員工也得到肯定的答覆。這場公司小螺絲釘與大老闆的直接對話，不到半天已經吸引超過1500萬網友圍觀。
記者倪浩軒/綜合報導
哈利（Halli Thorleifsson）在推特上發文透露，被推特凍結帳號9天後，他不知道自己是否被解僱。他有發Email給人資詢問，但人資卻沒辦法回覆這個問題。於是哈利直接在推特上標註馬斯克，並表示「如果足夠多的人轉推，或許你會在這回答我的問題？」
結果馬斯克還真的在底下留言回覆，詢問哈利「你是做什麼工作的？」哈利表示自己負責產品設計，並列出幾項在公司的工作清單，而在兩人對話結束後，哈利也透露自己收到人資的通知，正式確認遭到解僱。
《BBC》聯繫上這位哈利，原來哈利是冰島人，他於2014年成立了自己的創意設計工作室，工作室在2021年被推特買下，而隨著推特被馬斯克收購，哈利也轉而成為推特員工。哈利表示，得知推特被收購後，他就擔心自己原本與推特的合約會有變數，果然最後遭到解僱。哈利無奈地說，「讓人離開是公司的權利」，只是過去他們通常會坦白告知，但現在的推特似乎不是如此，還需要他親自詢問馬斯克才得到答案。