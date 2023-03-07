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獨／松本清新莊幸福店3月歇業！3/23轉戰「板橋高鐵站」

▲新莊幸福路上松本清去年6月開幕，營業不到1年時間，即將在2023年3月底正式歇業。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新莊幸福路上松本清去年6月開幕，營業不到1年時間，即將在2023年3月底正式歇業。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本知名連鎖藥妝店品牌「松本清」，自去年11月宣布一中店歇業後，新莊幸福店開不到一年，也貼出公告將在3/31日結束營業，店內商品出清打88折，業者也親曝後續規劃，透露新莊店歇業是因為展店計畫考量，目前最新計畫是3/23將開幕板橋高鐵站店，不過未來也不排除尋找新莊其他適合的店點，看好藥妝店疫後營業成長幅度。

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根據新莊幸福路「松本清」貼出公告表示，松本清新莊幸福店將於3/31營業後正式歇業，感謝各位長久以來的支持與陪伴，目前店內歇業優惠，結帳金額打88折。

▲新莊幸福路上松本清去年六月開幕，2023年3月底就正式歇業。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新莊幸福路上松本清去年六月才開幕，不到一年已經貼出歇業公告。（圖／記者鍾怡婷攝）
據悉，新莊幸福店位居藥妝店一級戰區，同條街有屈臣氏、康是美、日藥本舖、私人藥局，競爭相當激烈，而松本清去年6月剛開幕，不到一年的時間就熄燈，新莊在地居民陳小姐表示：「平常經過看店內客人都不太多，應該是競爭太激烈了！」店內顧客劉小姐說：「平常比較少來，歇業前來逛一下，是覺得價格略比其他藥妝店高。」

對此，松本清表示，新莊幸福店歇業是配合未來的展店策略，目前正在籌備板橋高鐵站店，預計3/23就會正式開幕，至於未來新莊若有其他合適的店點，不會排除去洽談。雖然一中店、新莊幸福店陸續歇業，不過業者表示目前暫時不會再有其他歇業計畫，且看好疫情後藥妝店的成長趨勢，「不過實際數據仍在評估中，目前起起落落」。

▲新莊幸福路上的松本清，同條街上有屈臣氏、康是美、日藥本舖，競爭相當激烈。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新莊幸福路上的松本清，同條街上有屈臣氏、康是美、日藥本舖，競爭相當激烈。（圖／記者鍾怡婷攝）

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