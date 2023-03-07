郵輪睽違3年重返基隆港 蔡適應盼國際遊客留在基隆消費
台灣港務股份有限公司與基隆市政府今（7）日舉辦郵輪復航活動，睽違近3年，國際郵輪再度駛進基隆港。基隆市的民進黨立委蔡適應出席活動時表示，今天有2000多位國際郵輪旅客到基隆，享受不一樣的亞洲風光，這要感謝所有防疫人員在疫情期間的努力，過去幾年他努力推動環港商圈，導入先進通關設備，讓基隆真正成為國家門戶，期許未來基隆市政府持續努力，中央、地方合作，讓國際遊客留在基隆消費。
記者黃宣尹／綜合報導
蔡適應說，感謝包含在港口邊境工作的海關防疫人員、全體醫護人員，以及警察消防人員在國境封鎖期間守護住台灣，大家都非常地辛苦，自己要致上最高敬意。
蔡適應說，去年疫情期間，港務公司和航港局都沒有閒下來，他們到全世界各大郵輪公司和企業招商，希望台灣郵輪復航時，各大公司可以選擇基隆做為重要的郵輪母港，或者是掛靠港，自己也大力來協助，不論是從國會外交，或是與國際友人座談都會提起這件事，希望有更多的郵輪旅客來到基隆。
蔡適應持續表示，除了威士特單號、七海探索者號掛靠港之外，基隆在3月24日要迎接法國的龐洛郵輪作為母港，相信未來只要中央和地方攜手努力、一起聯合行銷，就能讓基隆回到過去國際郵輪母港的榮光。
蔡適應也說，過去這幾年他努力推動環港商圈，讓國門廣場、基隆城際轉運站成為基隆的核心亮點，甚至東西岸的旅客中心還導入機場的通關設備，讓基隆成為真正的國家重要門戶，讓郵輪觀光客看到不一樣的基隆。
蔡適應說，基隆的工程和行銷，有賴基隆市政府持續努力，中央和地方合作才能讓公共工程盡速的完成，讓國際的遊輪旅客看到基隆不一樣的一面，也更願意佇足在基隆，留在基隆消費，讓基隆在疫後蛻變。