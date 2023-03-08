掰了鄭人碩？小薰大翻白眼全說了：我們需要空間

鄭人碩與小6歲小薰（黃瀞怡）拍國片《寒單》擦出愛火，2019年4月大方認愛，穩定交往4年多，不過今（8日）被週刊爆出分手消息，原因為宗教信仰不同，對此，小薰親自說明兩人彼此本來就需要空間和時間，呼籲：「不要誤導！不要亂導！」
記者楊穎軒／綜合報導
小薰今下午在IG限時動態放上一張翻白眼的個人照，一一回應週刊質疑，透露近期在拍戲，好不容易有時間補眠，卻被家人打來的電話吵醒，問她和鄭人碩怎麼了，「我們各自忙事業，正在衝」，言下之意小倆口重心都在工作，感情沒變，至於上月底過34歲生日，男友不在身邊，她說：「有家人、朋友陪伴很好哇！」
宋逸民教會先前爆發爭議，師母陳維齡被爆料曾跟小薰說「鄭人碩不信主就不要嫁」，小薰再度強調以前已經回應過，「要看信仰找對象，我定會孤老終身好嗎？！」報導指兩人近來沒有出雙入對，她說：「我是魚，他是土，本就需要自己空間跟時間，更何況都是演員，整理內在情緒很重要！」
針對引用電影《風再起時》對白，「人生是不是都在演戲？對啊。演到騙得了自己就很厲害。」被聯想情變，小薰表示，她看戲時被梁朝偉最後一場戲震懾，有感而發寫在動態，沒想到，「莫名被解讀成負面能量是否跟感情有關，我真的...」語氣相當無奈。