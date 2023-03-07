經典賽／茶葉蛋被大聯盟退貨？原因曝光 5隊都愛吃這味
2023年WBC世界棒球經典賽明（8）日將在台中開打，作為球員指定膳食的「饗食天堂」，開打前夕傳出大聯盟退貨台灣小吃？《NOWnews今日新聞》記者電訪業者，資深經理戴菀伶透露，「主要各隊還是傾向以習慣的餐點為主」，並分享是「MLB的工作人員覺得茶葉蛋需要剝殼很麻煩」，加上現場忙來忙去，認為蒸蛋或烘蛋比較方便飲食；她忍不住還原現場「中信兄弟吃的是另一鍋蛋」，沒有吃剩的問題。另外她也指出，台灣球員最愛吃就是炒飯，受到五隊一致好評的最夯菜色則是「紅酒燴牛肉」。
記者蕭涵云/台北報導
饗賓餐旅集團旗下「饗食天堂」作為球員指定膳食，不只針對各隊需求研發出客製化菜單，更推薦眾多道地「台灣經典小吃」，希望來場美食外交。不料開打前夕傳出，遭MLB退貨台灣小吃？《NOWnews今日新聞》記者電訪業者，資深經理戴菀伶透露，其實這次菜單非常多，約提供了80道菜色每天作變化，像是義大利隊特別對吃有「想法」，希望義大利麵不要青醬、白醬，只要肉醬口味，有些國家則希望能喝到「濃湯」；但大聯盟又要求製作濃湯時，食材不得有帶殼海鮮跟奶油等反式脂肪等，為此主廚還特別使用鮮奶煮濃湯，希望能讓造訪台灣的球員們能感受到台灣濃濃的人情味。
戴菀伶表示，的確原本希望盡地主之誼，多提供些台灣味讓大家嚐鮮，像是炒米粉、炒麵等菜色，「不過因為怕選手吃不慣，主要各隊還是傾向以習慣的餐點為主」。並分享也被提出不要奶茶，換上鮮奶、氣泡水，也有不少人指定要喝可樂，饗食天堂在球場也備齊現榨果汁、運動飲料等飲品。她忍不住還原現場，其實是「MLB的工作人員覺得茶葉蛋需要剝殼很麻煩」，加上現場忙來忙去，認為蒸蛋或烘蛋比較方便飲食；直指「中信兄弟吃的是另一鍋蛋」，沒有吃剩的問題。
據了解，WBC世界棒球經典賽正式賽一天就要提供近千人膳食，饗食天堂也公開球員菜單，包含正餐跟比賽前的輕食點心，餐檯上的菜色一字排開就有20幾道，包括西班牙烘蛋佐野菜、夏威夷炒飯、還有義大利番茄肉醬麵及蔬菜棒跟現切水果。她指出，台灣球員最愛吃就是炒飯，受到台灣、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬五隊一致好評的最夯菜色，則是「紅酒燴牛肉」；還透露古巴隊非常喜歡義大利麵，吃不完還通通打包帶走，但開玩笑「好像有點偏食，不是很愛蔬菜棒」。
饗食天堂主廚陳純賢也分享，義大利隊才剛抵達洲際棒球場，還沒熱身先到球員休息室享用輕食，現場備妥10幾道餐點，包含墨西哥蔬菜捲餅、火腿起司可頌、燻雞三明治及綜合⽣菜等，不到15分鐘全掃盤一空。他提到，由於「義大利隊有五名吃純素的球員」，在設計菜單時，還刻意設計出墨西哥蔬菜捲餅、蔬菜炒飯及蔬菜湯等別具特色的蔬果料理，希望兼顧所有球員的飲食需求。