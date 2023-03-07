小甜甜昔控家暴「今正式簽字離婚」　經紀人回應了

藝人小甜甜去年底先是與宋逸民教會「藝起發光」鬧翻，被爆料「私生活有極大狀況」，隨後與小13歲老公宋晉賢的婚變就浮出檯面，今（7）日傳出小甜甜與宋晉賢已正式離婚，對此，經紀人則回：「還在確認中，感謝大家關心。」
記者侯家瑜/台北報導
小甜甜與小13歲的宋晉賢前年走入婚姻，隨後迎來一女，期間不時會上節目曬恩愛、分享結婚日常，怎料去年底爆出她離開藝起發光後，宋晉賢不但沒有護妻，反而力挺教會方，接著雙方又互控家暴，除了牽扯到教會的教友之外，2人的好友也頻替當事人發聲，而宋晉賢也已被檢方認定，去年9月確實有因為與小甜甜起爭執，徒手毆打對方的手臂和腿。
小甜甜與宋晉賢上月現身士林地院打離婚官司，經過3小時庭訊後，宋晉賢則說雙方已調解好，如今傳出2人已簽字完畢，正式結束婚姻，似乎不令人意外，而根據以往小甜甜處理爭議時，都會發長文說明回應，是否屬實還有待證實。
※【NOWnews 今日新聞
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