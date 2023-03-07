《天堂M》最狂改版即將上線！好禮大放送　還辦實體活動

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綠洲2：狂戰來襲」3月8日正式登場！祭出7張COUPON、首度三紅直送！
《天堂M》「綠洲2：狂戰來襲」改版將於明（8）日正式開跑，官方祭出7張COUPON！4張「GAMA COUPON」：特殊變身合成、特殊魔法娃娃合成、商城裝備復原、符石復原，3張新型態「OASIS COUPON」：首度三紅直送，英雄級魔法娃娃「千年九尾狐」、英雄級變身「天上的守護騎士」、騎士團裝備套裝四選一。
本次改版針對狂戰士進行升級，優化六項技能，三項全新技能，包含神話級技能「黃金盔甲」及一般級技能「吶喊」、「巨錘」，使玩家更具攻擊性及反擊能力，在戰場上打出高傷害輸出取得優勢，帶給玩家超有感的職業改版體驗。
《天堂M》「綠洲2：狂戰來襲」再加碼 完成任務可獲得全套英雄級騎士團裝備！
「綠洲2：狂戰來襲」官方釋出期間限定特別任務「成長護照」及「成長簽證」，並推出每日登入好禮活動，於指定天數完成累計簽到，可追加獲得「騎士團的任務卷軸」，完成卷軸指定任務，可獲得時限制的騎士團裝備箱，完成全部任務，可獲得全套英雄級騎士團裝備。
成長護照：於2023年1月31日前創立，2月1日至2月21日期間沒有登入紀錄的玩家，3月8日至3月22日所有「新創角色」，皆可獲得成長護照。另外，於活動期間創立「狂戰士」角色的用戶，將額外發送「綠洲II回歸補給箱（護照）」，在活動期間內完成Lv.80養成的用戶，可獲得「英雄級變身、魔法娃娃選擇箱(護照)」。
成長簽證：於活動期間進入遊戲，完成每日挑戰任務可獲得「成長簽證(活動)」，完成每日任務，收集指定數量「成長簽證（活動）」可製作「英雄級變身/魔法娃娃選擇箱(護照)」，可選擇英雄級的變身、魔法娃娃！
今晚19:30改版直播好禮不間斷！一日店長活動與實況主一同上戰場！
官方將於今（7）日晚間19:30舉辦「綠洲2：狂戰來襲」改版直播，由實況主「令狐沖爺爺」及「丁丁」帶領玩家一覽豐富改版內容、全新副本及狂戰士的狂暴力量，直播期間推出多樣限時兌換虛寶序號，於直播期間兌換序號可獲得「最高級變身/魔法娃娃抽卡包」、「守護石」等豐富道具！
此外，《天堂M》攜手三星於3月11日在台北微風南山，三星旗艦體驗館舉辦快閃體驗活動，邀請知名實況主「月希」、「丁丁」、「令狐沖爺爺」等豪華陣容擔任一日店長，現場與實況主近距離互動，分組進行知識王問答大賽，及狂戰士PVP 實測對戰！並搶先使用Galaxy S23 Ultra體驗遊戲，玩家們喜愛的女妖精及法師Coser也將登場，於現場拍照打卡可領取豪華周邊，邀請各位玩家共襄盛舉！
《天堂M》旗幟戰第七季全明星賽將於3月18日熱烈展開！將從第七季旗幟戰決賽名單中進行票選，選出最終120位玩家加入明星賽，並將120位玩家分為4組夢幻陣容，爭奪最後的榮耀！本次優勝的玩家，可獲得「[神秘魔法娃娃卡]英雄(嘉年華)」、「高級魔法娃娃抽卡包(活動)(嘉年華)」等獎勵！有參與活動的玩家，也可獲得「[神秘變身卡]稀有(嘉年華)」、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(嘉年華)」，敬請期待！以上詳情活動請依官方網站公告說明為準。