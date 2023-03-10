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男團熱潮5／韓國選秀殘酷！《原子》遭淘汰 這原因成關鍵

▲《原子少年》未能成團的海王星成員邱勝揚（左）跟陳任佑參加南韓選秀《Boys Planet》，首輪即遭到淘汰。（圖／Boys Planet官網）
▲《原子少年》未能成團的海王星成員邱勝揚（左）跟陳任佑參加南韓選秀《Boys Planet》，首輪即遭到淘汰。（圖／Boys Planet官網）

記者江芷稜/專題報導

疫情解封後，國際性選秀比賽再度啟動，《原子少年》未能成團的海王星成員陳任佑、邱勝揚，前往韓國男團選秀綜藝節目《BOYS PLANET》（少年星球）闖蕩，幸運成為98名成員之一，成為近3年踏出台灣的偶像新秀前鋒，得以在國際舞台上亮相。兩人首度亮相評價不差，可惜成員競爭激烈，面臨的是全球粉絲投票的考驗，因為不會講韓文，在語言這個關鍵因素受挫，且實力、人氣都有一段差距的前提下，首次公演後即遭到淘汰，畫面也不多。

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▲曾是《原子少年》的陳任佑（紅圈處），因語言不通跟編舞老師崔英俊無法溝通。（圖／翻攝愛奇藝）
▲曾是《原子少年》的陳任佑（紅圈處），因語言不通跟編舞老師崔英俊無法溝通。（圖／翻攝愛奇藝）
▲▼曾是《原子少年》的陳任佑（上）跟邱勝揚，表演《Burn It Up》獲得好評。（圖／翻攝Mnet）
▲曾是《原子少年》的陳任佑，表演《Burn It Up》獲得好評。（圖／翻攝Mnet）
陳任佑語言不通　與導師對話難溝通

既然前往韓國選秀，會講韓文絕對是一大優勢，尤其是《BOYS PLANET》將競賽分為韓國組、國際組對抗，成員多達98人，在影片長度有限時，有能力講韓文的選手上鏡機會多，目前暫居第5名的中國選手章昊，白天練舞、晚上都在猛K韓文，而捨棄《原子少年》、提前赴韓準備的陳冠叡，在節目上也能以韓文對答如流，甚至與韓國選手溝通，爭取到的上鏡機會自然較多。

▲▼曾是《原子少年》的陳任佑（上）跟邱勝揚，表演《Burn It Up》獲得好評。（圖／翻攝Mnet）
▲《原子少年》海王星的成員邱勝揚，表演《Burn It Up》未獲觀眾青睞，一票未得。（圖／翻攝Mnet）
陳任佑擅長唱歌，舞蹈上稍弱一點，選擇表演Wanna One的《Burn it up》時高音表現不錯，卻因跳舞時手肘擺放位置角度不對，被編舞老師崔英俊一再糾正，在雙方語言不通的前提下，即使多次重跳，依舊未能更正，最後在舞台上仍跳錯，留下令人惋惜的一幕。而邱勝揚在整場表演時，幾乎沒有發表意見，鮮少被剪輯進畫面，只留下幾個反應鏡頭，最後在公演時一票未得，表現相當可惜。

▲陳冠叡舞蹈實力堅強，韓文也說得不錯。（圖／翻攝自Ment官網）
▲陳冠叡舞蹈實力堅強，韓文也說得不錯。（圖／翻攝自Ment官網）
陳冠叡舞蹈實力強　人體大風車驚豔全場

相較之下，從小習舞的陳冠叡，因為擅長傳統舞蹈、芭蕾舞，筋骨相當柔軟，下腰、耍棍都在行，程度直逼特技表演，在首次上台便以驚人舞技讓導師們留下深刻印象，在即興BATTLE賽自由發揮時，更以人體自轉陀輪、大風車環繞全場的演出，打敗韓國組選手，在其他成員眼中，是這次選秀比賽的大黑馬。陳冠叡語言能力與舞蹈實力兼具，讓他首次排名高居26名，是4位台灣選手中唯一挺過首輪淘汰的倖存者。

▲陳冠叡挺過《BOYS PLANET》選秀首輪，以26名晉級下一輪比賽。（圖／翻攝Mnet）
▲陳冠叡挺過《BOYS PLANET》選秀首輪，以26名晉級下一輪比賽。（圖／翻攝Mnet）
練習生年紀成關鍵　赴韓國放手一搏

不過，歷經傳統舞蹈訓練，陳冠叡跳起K-POP流行舞蹈，經常會有芭蕾舞的架勢，顯得較為柔美，必須克服這個關卡。姊姊陳柔蓁更指出，其實2000年出生的陳冠叡年僅22歲，但因為較晚被發掘，在韓國練習生裡已經較為年長，其他成員都叫他哥，出道機會自然受限，所以這次挑戰《BOYS PLANET》算是放手一搏的決定，家人都希望他全力以赴就好，即使沒有順利出道，也希望他當成一次寶貴的經驗。


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