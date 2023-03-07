如此父母！摔死男嬰棄屍山溝又凌虐次子陷昏迷

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桃園地檢署調查，周男與李女2人於2017年結婚，隔年2月生下長女，2020年4月生下長男，2人於2020年間在桃園市蘆竹區租屋居住。同年7月15日下午，李女抱著僅3個月大男嬰欲外出，周男因細故與李女爭吵，竟無視李女抱著男嬰，2人發生拉扯，導致李女與男嬰跌坐床上，男嬰摔落後出現呼吸微弱、四肢癱軟，且對外界無任何反應，周男雖施以心肺復甦術但無法救回男嬰。
2人擔心通報警方將東窗事發，甚至2歲大長女恐遭安置，竟合謀將男嬰遺體裝進垃圾袋棄置竹子湖旁山溝處；去年10月，李女發現周男對出生僅8月大男嬰餵食鎮定劑等方式虐待，自覺愧對死去男嬰向警方自首。
檢警還查出，周男次子於2022年3月出生，但他卻因不耐次子經常啼哭，周李2人為使次子安靜，竟以鎮定劑餵食次子，時間長達近8個月。李女見次子餵食鎮定劑後，進食狀況受影響，後來改以毛巾捆住次子頭部等方式凌虐次子，僅餵食牛奶時才鬆開毛巾與口水巾；去年10月29日，周男見李女餵食次子時，質疑次子眼神挑釁，竟掌摑次子臉部，李女頓感身心飽受煎熬，擔心母女安危，且長子遭虐殺情景浮現眼前，自認愧對死去長子，乃於去年11月2日向蘆竹警方自首並坦承犯行。
蘆竹警方趕往李女租屋處，發現其次子嘴巴遭塞入口水巾，頭部則被重重包裹而陷入昏迷，立即送往林口長庚醫院急救，經醫護人員急救診斷有脫水性休克、窒息性腦傷、腦部發育遲緩、視神經傳達異常、營養不良與生長發育嚴重遲緩等症狀，蘆竹警方報桃園地檢署檢察官指揮偵辦。
桃檢複訊時，周男堅詞否認有任何殺人之犯行，檢方查出，周男設有拋摔長子致床上等犯行，此部分周男與李女各執一詞，取無客觀事實可佐，檢方難認李女之指證，檢警根據幾次測謊，但仍無法證明周男涉有殺人犯行；檢方偵結依過失致死罪嫌將周、李2人提起公訴，目前2人仍在押中。