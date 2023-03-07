今日最聚焦／餐飲旅宿陷缺工惡循環！專家建言三大人力庫

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國發會調查顯示，台灣大學生約以每年負2萬多人次在減少，少子化的影響之下，求職市場事求人，鍾文雄指出，年輕人找工作當然也會找高薪、前景看好產業，無奈餐飲住宿業在證交所公布的年薪排行榜中無疑是後段班，更不可能與金融服務業、電子資訊產業、綠能、生技較勁薪資，讓餐飲旅宿業雪上加霜。
鍾文雄認為，現在的年輕勞工偏好彈性、自主的工時性質，而且在薪給上也並不差，美食外送員就夠，「至少要趕上外送平台員，或是一般製造業的技術員，跟操作員的月薪或是年薪」。
不過年輕人不想做，我國還有其他勞動力來源，鍾文雄指出，我國有中高齡、高齡者、女性族群這三大人力庫，只要對於職務工時進行彈性調整，這可以有效運用三族群勞動力，補足缺口，「台灣的女性的勞動參與率大概只有50.1%，這相比其他國家低得多」，而翻開在中高齡跟高年級的勞參率亦然，鼓勵企業要能夠多重用中高齡、高年級還有女性，餐飲旅宿缺工並非無解。
如果企業要增聘這三勞動力，鍾文雄提醒，可能在工時、排班上要更為彈性，也要針對各個族群不同的需求重新設計職務制度，以中高齡與高年級為例，由於體力無法負荷8小時的站立時間，在批發零售業或餐飲服務業，他們的勞務壓力會較高，就要透過不同的排班與工時計算方式，「可能是一個禮拜可以上班兩到三天，這樣的職務再設計是必要的」。
而針對女性勞工，由於會有家庭照顧需求，因此更需要友善職場的設計，例如設有托嬰中心或是哺集乳室，也可以讓女性選擇更彈性的班表，依照照顧家人的需求調整，「可能一天只能做4個小時，但這樣的勞動力也應該被企業所珍惜跟任用」，鍾文雄說，如此就對企業勞動力供給、降低台灣整體失業率都會有正面效果。