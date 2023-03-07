班機被砍只能吞？出國「這保險」神救援　3QA看懂怎麼買

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朱瑞愷表示，簡單來說平安險保的是「人」，而不便險是針對財物、交通成本等，當受到損失時進行賠償。例如以富邦產險官網上顯示最新資料，班機延誤4小時以上就會依方案賠償，最低1千每次、最高6千每次，以給付2次為限；另外在海外因故旅程被取消也可以賠償，最低1萬、最高還可到10萬元，依照旅程取消次數實支實付。
而旅遊平安險就是針對人身安全了，例如在國外生病、發生意外，旅遊平安險就能多一層保障，再以富邦產險官網最新資料為例，身故及失能保障最高可獲賠1200萬~1500萬，住院醫療費用最高則可賠到120萬~150萬元。
不過朱瑞愷也說，如果旅客在外確診covid-19等被列為法定傳染病的疾病，就不是所有保險公司的旅遊平安險都可以賠償在海外確診。朱瑞愷表示，目前台灣只有兩家保險公司－台灣產險及安達保險有針對covid-19理賠。至於疫後旅遊大爆發，其他家保險公司會不會跟進推出包含法定傳染病理賠的方案，建議旅客可先上各家保險公司官網查詢比對。
Q2：旅客跟團還需要另外保保險嗎？
記者實際請教老牌旅行社五福旅遊，業者說明一般旅行社與旅客簽訂合約一定會包含「旅遊旅行業履約保證保險」及「旅行業責任保險」，「這就像汽機車強制險一樣，行程費用中都會包含。」旅遊旅行業履約保證保險指的是如果旅行社收旅客費用，卻沒有如期出團或完成全部行程，承保公司就會依契約支付賠償；旅責顯則是，若團員在旅遊期間內發生意外事故，而對旅行社請求損害賠償時，保險公司會負責給付理賠金給團員或其受益人。
那旅客這時可能就會問，有這兩者保障還需要再額外保險嗎？朱瑞愷解答，多一份保險有時就是「不怕一萬，只怕萬一」，他以自身經歷為例，多年前去西班牙，一支全新的手機在當地被偷，好在自己額外保了旅遊不便險，保險公司直接賠了13400元，相當於回收一張機票的錢，讓朱瑞愷仍心有餘悸，「如果沒買保險，什麼都沒拿不到，就被偷而已。」可說是保護自己的另一層保障。
Q3：保旅平險、不便險前需要注意甚麼？
朱瑞愷表示，目前都建議出國前五個工作天最保險，可能投保的時候資料有誤或保險公司收件、作業流程大塞車等等，早點去作業還是比較保險。另外現在科技發達，不少保險公司也都開放線上投保，像是在富邦產險完成網路投保，還可以參加月月抽「萬元名牌家電」；中國信託產險到3/31前投保旅平險，還可抽全家禮物卡、AirPods藍牙耳機，讓你免跑保險公司輕鬆投保，還可抽獎品帶回家。