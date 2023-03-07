產業缺工校園搶才　GOLF聯盟攜手50家企業產學一條龍

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學生只需要透過學校信箱至GOLF學用接軌聯盟平台（golfedu.org）註冊會員，即可免費開啟學習旅程。透過線上課程的學習，可幫助學生獲取更多技術培訓、補足現行教育，並增加個人就業機會。
另外GOLF學用接軌聯盟也同步與教育部「前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」洽談合作，計畫內校系將提供豐富課程資源如：前瞻智慧顯示感測元件、製程、系統、影音互動與人因工程等，課程涵括基礎核心、進階到應用，內容豐富紮實。第一階段為新興智慧顯示科技教育聯盟由陽明交通大學擔任計畫主持，未來參與計畫學校總計將多達15所，共享課程資源。
GOLF學用接軌聯盟自2018年成立至今，已協助上萬名學員完課，自課程平台數據庫觀察學習樣貌可發現：半導體、資通訊與光電產業等台灣熱門產業的主題學程最多人報名，另外如產業趨勢的敏捷開發課程也反應熱烈，近年來敏捷管理成為顯學，此課程由2014年即導入敏捷開發管理的新加坡商鈦坦科技所提供，學員回饋課程內容有許多實戰經驗分享，內容深入淺出，幫助學生接軌產業知識。
為持續深耕校園，聯盟將於三月份參與多場校園徵才活動：3月11日（六）陽明交通大學、3月22日（三）臺灣師範大學及3月29日（三）東海大學，推出解任務獲得學習好禮活動，現場參加同學有機會獲得MSI微星螢幕、遊戲手把、緯育TibaMe價值萬元的線上課程、西堤餐券、星巴克禮券、威秀電影票等獎項。