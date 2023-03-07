劉書宏告白「殺青還想楊雅筑」 急撇清：現在沒有交往
三立影集《台灣X檔案》男女主角劉書宏與楊雅筑今（7）日出面受訪，楊雅筑開口劈頭就說一開始就和劉書宏不對盤，經過1年才從不合到釋懷再變成朋友。楊雅筑覺得他是一個很多毛的人，拍戲也常讓大家等，就因為一撮頭髮沒弄好，笑說劉書宏就是欠人盯，又太要求完美，有偶包，後來才發現劉書宏私底下很好相處，不抓頭髮也沒關係，而劉書宏當場告白楊雅筑：「殺青之後還會想看到這個人。」被問交往的可能？劉書宏連忙說：「現在沒有在交往，好不容易單身，不要套我話。」
記者羅凌筠/台北報導
當初拍戲時6位主演開了一個群組，有時大家就靠這群組繼續連絡感情，但楊雅筑抱怨說有次導演約吃飯，她在群組留言，其他5個人卻已讀不回，楊雅筑氣呼呼的說：「我莫名一股生氣，以前《女力》不會這樣對我。」被大家不回訊息惹毛，楊雅筑冷冷留言：「看大家好像也挺忙的，沒什麼意願，先取消了。」還打電話罵劉書宏：「你身為隊長，別人沒回就算了，你怎麼不回？」劉書宏才跳出來搞定很難訂的餐廳，安撫大家情緒。
楊雅筑目前正在上品酒課程，她表示現在是上中級進階高級班，就為了拿到國際葡萄酒證照，她說過程要了解的知識太多，一度想打退堂鼓，因為聽說全世界好像能過關拿到證照的只有50%的機率，所以最讓她頭痛的就是要死背一些資料，學英文跟法文。
媒體都好奇劉書宏與楊雅筑這檔戲合作這麼久，竟沒有爆出緋聞，劉書宏笑稱自己已單身2年，現在也滿享受目前生活，但和楊雅筑的關係是可以說祕密、吐苦水的好朋友，且劉書宏在拍這檔戲之前都不喝酒，但楊雅筑每天收工就找他喝點酒，到後來兩人就可以一晚喝1瓶，難怪劉書宏會說楊雅筑是他的喝酒啟蒙老師。尤其要買葡萄酒一定會傳訊息請教楊雅筑，因為她對產地、酸甜度很有研究。