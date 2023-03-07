劉亞仁混吸大麻、古柯鹼K他命！2棟豪宅扣押「搜到證據」
南韓影帝劉亞仁2月爆出違法注射過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），他從美返韓遭逮，入境時被拔160根體毛驗毒，確定打牛奶針、吸大麻、古柯鹼跟K他命。今（7日）媒體指出，他名下2棟豪宅遭扣押，警方也在他家搜出毒品證物，劉亞仁將於下週二露面接受調查。
記者陳雅蘭/綜合報導
食藥署查出劉亞仁注射過量的牛奶針，他在2021年注射高達73次，2022年逾30次，用量可觀才被盯上，意外發現他吸毒，形象一落千丈。警方今早扣押他位於龍山區的豪宅並進行搜查，下午則到他梨泰院的住宅蒐證，確實找到足以證明劉亞仁吸毒的證據，預計下週傳喚他到案說明。
經紀公司表示已收到下週二傳喚調查通知，但警方否認是14日，表示：「時間尚未確定。」因為這是劉亞仁爆出吸毒後首度露面的場合，猜測警方應是害怕屆時大批媒體湧入，人潮過多會影響周邊居民、難以辦事，才不便公開日期。
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