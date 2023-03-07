高圓圓現身小吃攤！路邊「大口咬飯糰」 猙獰表情全被拍
43歲女星高圓圓氣質出眾，在2014年嫁給男星趙又廷，兩人婚後育有一女，家庭生活和樂，而近日網路上出現一段影片，畫面中高圓圓到某間攤販購買飯糰，並站在路邊大口品嚐美食，最後還仔細分析味道，女神私下自然又親民的模樣引起熱議，網友們紛紛陷入戀愛，留言狂讚高圓圓的美貌：「高圓圓的臉就代表著人間的美好！」
記者賴禹妡/台北報導
抖音帳號「我老闆是高圓圓」昨（6）日發布影片，只見高圓圓在影片開頭先是問「我們現在去吃什麼？」接著一行人去購買水南糯米飯糰，而高圓圓站在小吃攤前點了醬油口味米飯，還加了雪菜、毛豆、油條、花生、辣椒、筍乾等配料，但她全程戴著口罩，似乎是沒被店家及其他顧客認出。
接著，高圓圓將口罩拉下，站在路邊大口咬下剛買的飯糰，連眉頭都擠在一起，毫無偶像包袱，剛吃一口就忍不住大讚好吃，「特別像咱們吃的醬油拌飯，往裡面加了各種鹹菜的一種感覺」，最後高圓圓到車上還繼續將飯糰吃光，並分享美食心得「這個真的蠻好吃的，因為它裡面東西很多，我挑的都是我喜歡吃的」，還不忘猛點頭比出OK手勢讚賞，完全沒有明星架子，不做作的親民模樣再度圈粉一波。
影片曝光後，網友們也被高圓圓的美貌驚豔，幽默地對趙又廷喊話，「我雖然是女的，我與趙又廷不共戴天」、「趙又廷，你小子出來單挑啊」、「高圓圓的臉就代表著人間的美好」、「打倒趙又廷，奪回高圓圓」、「頂級美貌，我要長這樣我天天橫著走」、「有圓圓的地方必定有奪妻之仇不共戴天」。