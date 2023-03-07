桃市擴大肺癌篩檢　張善政呼籲及早登記「15分鐘護健康」

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張善政表示，擴大肺癌早期篩檢計畫是市府非常重要的政策，自今年3月1日開放登記後，截至3月7日為止，已有1,480人申請、260人完成篩檢，民眾將於檢查完畢後約一週收到篩檢結果，如在篩檢後發現病徵，與市府合作的16家醫院也會協助後續追蹤，期盼此政策可以讓市民更安心、保障自身的健康，也讓桃園成為更健康的城市。
張善政實地瞭解篩檢動線與運作情況後表示，肺癌為國人及桃園十大癌症死因之首，需要大家共同重視，過往許多病患並未發覺自身潛在病徵，因而未能及早就醫。本次計畫在啟動後短短數日內，便有近1,500人登記、顯見市民非常重視自身健康，同時深具警覺性。
張善政指出，今天看到民眾接受篩檢，從核對資料、更衣到受檢完畢，僅需約15分鐘，其中檢查更只要5分鐘時間，民眾也沒有任何不適狀況，這是肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）的特點。
衛生局副局長蘇柏文表示，目前申請人數已超過1,480人。感謝每位醫護人員、個管師的辛勞與協助，也呼籲符合資格的市民朋友，踴躍透過本市肺癌篩檢預約平台預約受檢，一起守護自己的身體健康。更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。