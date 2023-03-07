特企／開拓嘉義農產市場　翁章梁帶領業者拚外銷日本

翁章梁在台灣館開幕式上致詞表示，很開心能參與亞洲最具規模的食品展覽會，更高興的是能與各縣市首長一起攜手聯合行銷台灣農產品，開拓後疫情商機。
翁章梁強調，嘉義縣的氣候、緯度、農業生產環境條件佳，從知名阿里山、嘉南平原的農產，還有布袋、東石漁港的新鮮水產，再加上農民優秀的種植與養殖技術，打造出優質的農特產。這次他帶來了烏魚子、果乾、鳳梨、虱目魚及休閒零食等產品，希望能讓更多人品嘗到嘉義縣的農產的美味，也期盼提升嘉義縣「嘉義優鮮」農產品牌在日本的知名度。
翁章梁與在場貴賓參與台灣館開幕儀式後，隨後到嘉義優鮮館為業者們加油打氣，也展現地主之誼，向國際買家與通路商介紹來自嘉義縣既「優」且「鮮」的產品。本次嘉義縣參與展出的產品有曾經榮獲台灣十大優質的烏魚子，傳承古法冷壓榨油的芝麻油及花生油系列產品，運用新鮮現採台灣在地水果製作、外銷國際的各式鮮果乾，還有採用高科技密閉禽舍與自動化環控系統養殖的鵪鶉蛋，來自民雄獲得十大神農獎的金鑽鳳梨，以及嘉義縣重要特色養殖水產－虱目魚，同時，在日本擁有超高人氣的台灣國民外交伴手禮鳳梨酥，在開幕首日便吸引大批通路商及國際買家入館洽談，締造非凡佳績；本次縣府亦藉由跨境電商平台，將線上商場帶入展場，透過網路不受時空限制，積極建立、拓展通路。
翁章梁也特別提到，嘉義縣是台灣生產虱目魚的大本營，以鹹水、低密度方式養殖，加上純淨的水質條件，養出來的虱目魚肉質扎實，鮮甜細緻，沒有土味，所以這次將無刺虱目魚產品帶到日本，推薦給日本消費者，希望有機會可以打進日本市場；鳳梨產季也即將展開，嘉義縣鳳梨的生長環境條件極佳，因有北回歸線通過，日照充足，日夜溫差大，所以種出來的鳳梨果肉細緻鮮甜，還有著酸甜迷人的香氣，先前已有外銷日本的經驗，這次我們期望透過參展行銷，爭取更多訂單。
其他產品像是創意零嘴烏魚子爆米花、台灣鮮果乾等，在會場也有安排試吃活動，縣府並特別邀請到超萌可愛的吉祥物太陽Q寶寶到場助陣行銷推廣，吸引買家目光、提高對嘉義縣的印象，相信透過本次參展，將能進一步提高嘉義優鮮在國際上的知名度以及嘉義縣農產品的國際外銷實力。
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