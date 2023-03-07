3/8婦女節10大通路優惠一次收！ momo請肯德基、蝦皮灑券

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蝦皮購物於3/7至3/8祭「女王狂購盛典」，服飾、鞋包、配件等時尚名店祭最低3折起優惠，3/7至3/9再攜黛安芬、思薇爾、蕾黛絲等超過150家內衣品牌下殺3折。獨家攜手格力高Glico，淋滿酸甜草莓醬的Pocky 戀戀草莓季優惠價188元，滿699元再送懶散兔與啾先生聯名馬克杯。蝦皮購物3/7瘋灑60元優惠券、3/8祭出滿500元折100元優惠券。
📍momo購物
momo將於3/8揭開3.8女王節重頭戲，強打三大當日限定活動，包含「全站最高回饋34%」，3/8當日累積消費滿6,000元即可於20:00限量登記抽女王花朵籤，各花朵籤對應之回饋比率不同，像是擁有花中之王美稱的牡丹花對應24% momo幣，疊加指定銀行最高10%回饋，全站最高回饋達34%，另外還有21% momo幣、18% momo幣、15% momo幣等總共8種籤別。3/8獻出「野餐帳篷滿額送」限定登記好康，當日累積滿30,000元，即可登記帶回限量POLER潑墨印花速開遮陽帳。此外，3/8消費滿2,000元並完成登記，就能品嚐肯德基經典蛋塔、薯條與冰紅茶下午茶組。
📍PChome 24h購物
PChome 24h購物自3月初女神節開跑後，發現美妝相關商品、女性保健食品的買氣對比去年成長15%，3C通訊產品也有40%成長。38女神節，PChome 24h購物限時推出全站商品38折起，像是精品皮件以及韓國鍋具都有直降萬元的有感優惠。同時3/8一日限量加碼，凡購買美妝/時尚指定品項最高可回饋15% P幣，以及3/8當日21:00至22:59 LINE購物導購指定品再加碼5%回饋。
📍鮮拾
統一企業集團旗下電商購物平台「鮮拾」嚴選賣場內最受女性青睞熱銷商品，即日起至3/17推出拾尚女王節， 有主會場、饕會場、美妝大賞凡活動期間於三大主題線上會場內消費購物最高回饋累積可達2,370，消費滿額還有機會抽Jo Malone 經典香水 。同時祭出優惠券，饕會場指定商品滿999折50元，限量 500 張；輸入優惠代碼10MART2303 全站滿1,500可折120 元，限量 1,500 張，部分商品除外；另有購物金、LINE POINTS 加碼送等。
📍樂天市場
樂天市場即日起推出「寵愛女神節限時5折起」專區，且即日起至3/13上午9點59分前，祭出「寵愛女神節」 優惠。於指定店家單筆消費滿555元，即可領券現折55元、滿1,200折120元，最高可折500元。單筆訂單金額達499元即享超取或宅配免運，滿899元即享低溫宅配運費0元送到家，此外，下單選擇「全家門市取貨」且完成訂單，再送全家購物金30元，送完為止。
📍Yahoo
Yahoo奇摩購物對比上月同期，美妝、保養、美容家電等品類業績最高4倍彈升，其中鉑金飾品業績狂漲9倍，經典精品品牌如Chanel、TOD’S業績翻倍。「女神節」系列活動包含Yahoo奇摩購物中心「單日消費滿3000送3％超贈點」、「Aftee先買後付新戶現折10%」等多重優惠；Yahoo奇摩超級商城也祭出「萬元商品38折起」、「週週登記抽3800超贈點」、和「超商取貨滿額免運」等好康。
📍博客來
博客來即日起至3/31推出「女神節」活動全館最低3折起，且日前無印良品宣布漲價，博客來不漲反推優惠，「MUJI無印良品館」即日起～3/14消費滿千88折，3/1-3/31 MUJI無印良品館消費滿2,333元，登記送233點OPEN POINT(限量)。即日起～3/8百本暢銷書只要100點OPEN POINT即可免費兌換，或用50點OPEN POINT加50元換購(限量換完為止)，3/7-3/8精選夯品買1送1，全館結帳滿千85折起，最高回饋23.5%。另於， 每週三中午12點開搶「murmur哆啦A夢編織購物袋」，獨享價69元(限量)。
📍LINE Pay
LINE Pay「女神降臨季」單筆消費最高可享LINE POINTS 8%回饋，同時祭出LINE Pay優惠券可於消費結帳時領取立折，「女神降臨季」最多可得LINE POINTS 3,990點。
- 飾品：Vacanza、Lucy’s、 Bonny& Read飾品，3/31前日於LINE Pay指定飾品店掃描現場結帳立牌領優惠券，單筆消費滿1200元即可現折50元。
- 服飾：MANGO、QUEENSHOP、MＯ-BO、D+AF等指定品牌門市或官網，3/19前，LINE Pay付款單筆消費滿2,000元享LINE POINTS 100點回饋，單筆消費滿3,000元享再LINE POINTS 80點回饋，活動期間每帳號最高共可得280點。
- 按摩：即日起～3/26每週五、六、日至不老松足湯、春不荖足湯、泰晶殿皇家養身會館、6星集按摩會館等LINE Pay指定按摩店，單筆消費滿2,000元即享LINE POINTS 7%回饋。
3/7-3/13全館家電9折／+1元多一件，空調、冰箱安裝完成再送6000購物金，再享家電節能補助最高5000元，購買冷凍櫃登錄發票抽雲朗集團住宿，電視7折起，再享好禮三選一，有機會帶走dyson吸塵器，買電腦加購週邊商品最高現折1499元，綁定LINE好友，天天玩LINE遊戲「女神大富翁」天天抽最高1500元家電折價券。
📍486團購網
歡慶38婦女節同時迎接口罩解封最受重視的「變美大作戰」，486團購推出限時3天，即日起至3/9「寵愛有禮」活動，使用Zingala銀角零卡購買指定家電滿萬送500元購物金，再抽阿里山英迪格酒店精品套房雙人住宿（價值25,000元）。站上的韓國美妝任選館滿3件享團購價再9折、滿5件享團購價再88折。