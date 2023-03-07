溫十八應援經典賽 推「吃冰棒挺強棒」為中華隊加油

2023世界棒球經典賽8日在台中洲際棒球場點燃戰火，包括中華隊、巴拿馬、古巴、荷蘭、義大利5支球隊，將在A組預賽中厮殺。為了力挺中華隊營造主場優勢，台中市溫十八餐廳即日起，推出系列應援經典賽活動，包括「吃冰棒、挺強棒」免費請吃手工牛奶冰棒，以及在溫十八臉書預測經典賽冠軍隊者，有機會獲得溫十八雙人海陸套餐大好康。
記者金武鳯/台中報導
位於台中七期的溫十八溫體牛火鍋，是台中知名餐廳，每天由台南直送溫體牛肉數量有限，搶食饕客無不早早下單，據業者表示，預訂席位已滿到5月了。溫十八此次為應援睽違10年重返台中舉辦的棒球經典賽，並為中華隊及台灣球迷加油，特別推出系列應援暨抽獎活動，代表不缺席台中重大活動，也與台灣球迷同樂。
業者蕭淑惠表示，應援經典賽活動中，包括「你挺棒球!溫十八挺你!」、「吃冰棒、挺強棒」、「嚐牛丸 愛台灣」等免費請吃冰棒及用餐加菜等好康。活動期間是即日起至3月21日，凡到店用餐出示預賽票根，或著球衣入場，即可兌換溫十八手打牛肉丸(限每桌乙份)。另走過、路過溫十八，即使未進店用餐，只要出示票根、著球衣或入場觀賽證明，也可以兌換東海手工牛奶冰棒乙支。
壓軸的是，凡在溫十八臉書留言區參與預測世界棒球經典賽冠軍隊者，溫十八會在3月22日中午12點抽獎，幸運兒可以獲得價值3880元的溫十八雙人海陸套乙份！