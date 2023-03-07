今日廣場》張永青／好感度墊底的賴士葆

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賴士葆為何好感度差？先前針對稅收超徵多出了3800億的財政餘裕，他竟聲稱「政府超收稅金」是公然向民眾搶錢，被律師林智群反嗆是「內行人講外行話騙外行人」，目的就是要誤導社會大眾，為反對而反對。到了南投立委補選時，賴士葆又說話了，這次他以「南投女婿」身份力挺代表國民黨參選的前南投縣長林明溱，稱民進黨「國家機器總動員」，對付林明溱一個人的資源不對稱選戰。但賴士葆的去脈絡言論卻罔顧了林明溱在南投縣長任內的各項爭議，像是靠縣長特權蓋豪宅，兒子當縣長特助沒申報財產，自己選完立委補選再換兒子林儒彬選，種種行徑根本是把縣府當作「林家天下」。賴士葆若真的愛惜南投人，應該站出來譴責這樣不長進的政客，結果他卻瞎挺到底。由此可知，賴士葆一路走來，只有政治私心、沒有社會公義，才會無法在關鍵時刻做出正確的判斷。
這樣的賴士葆，對林明溱的爭議視而不見，卻把矛頭指向了台南，南投立委補選前一天，還在臉書長篇大論，猛攻台南議長選舉案，把台南抹黑成「地獄最炙熱的地方」。只是，身為「南投女婿」的賴士葆委員，如果真有常回老婆娘家走走，不會不知道南投在林明溱主政之下，已經成了「垃圾地獄」。林明溱當縣長8年，沒能力處理垃圾，導致爆量垃圾堆積如山，蚊蠅惡臭滿街都是，民眾崩潰叫苦連天。賴士葆對於南投迫在眉睫的民生問題支字未提，反倒對台南的政治口水很有意見，讓人好奇，是賴士葆對南投民眾無感，還是藉此轉移焦點？
現在，林明溱落選了，南投藍天變綠地，賴士葆又像沒事一樣，絕口不提國民黨優勢選區遭翻盤一事，這兩天左批「全動法」、右批「買蔥抓餅沒有蛋」，就是不反省為何國民黨在南投的老縣長，選立委選到灰頭土臉！或許當初派個青壯派出來選，還不至於丟掉大好江山，那為何老人硬要吃老本卡位？賴士葆被稱為「藍營玄冥二老」之一，反應的就是現在的國民黨一群打死不退的公嬤派，擅用詭辯硬凹、轉移焦點作為政治操作的手段，殊不知選民對這招早已反感。奉勸賴士葆趕緊順應黨內年輕世代交替的聲浪，否則像林明溱這樣戲劇性吞敗、難堪的下台方式，難保不會發生在台北藍營鐵票區，不是嗎？
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