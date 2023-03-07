胡瓜贊助飯錢！小禎、胡釋安同遊香港 差點淚灑迪士尼
TVBS節目《食尚玩家》魚肉鄉民單元，今年國外第一站來到了購物美食天堂「香港」，由主持人小禎與安安（胡釋安）帶大家玩遍香港陸海空景點。出發前，安安跟小禎說：「爸爸（胡瓜）早上特別拿了一些港幣要給我們吃飯用！」讓小禎疑惑道：「難道他不知道我們是要去錄《食尚玩家》嗎？我們全程都要一直吃耶！」此外，姊弟倆也到迪士尼樂園遊玩時，也差點哭了出來。
記者侯家瑜/綜合報導
小禎提到自己與香港有很深的淵源，因為以前在瑞士讀書時都會經過，但上一次來到香港已是好多年前的事，安安則表示，在這之前他只去過一次香港，讓小禎非常驚訝，2人皆對於這次的香港之旅甚是期待。到了香港，小禎與安安體驗有三百多年歷史，且榮獲英國皇室認證的下午茶，沒想到英國喝下午茶有很多規矩，讓安安謹慎地說要好好跟姊姊學習，小禎無奈地說：「你沒有我該怎麼辦？」用餐過程安安意圖用手拿取甜點，立刻被小禎斥責：「用小叉子！」姐弟的互動有趣可愛，總是能令人會心一笑。
今年剛好是迪士尼的100週年，香港迪士尼樂園近年多出了許多新景點和表演，且這裡的城堡也特別不一樣，是結合很多公主、女王的特色去建造的城堡，經過2年的大翻修，又增加了長達20分鐘的燈光秀與煙火的「星夢光影之旅」，其中故事內容還有描述人生的生老病死，讓小禎與安安看完直呼好感動。在迪士尼樂園裡，姊弟倆童心未泯，不僅跟迪士尼新朋友「LinaBell」合照，還買了許多伴手禮，更是特別挑選了許多禮物，要送給觀眾朋友。