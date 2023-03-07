《黑教》破9453萬祭品！柯震東要3鮮肉「穿紅內褲熱舞」
柯震東首次執導電影《黑的教育》，今（7）日舉辦首映會，監製柯耀宗、九把刀、導演柯震東率領演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯、黃信堯、張寗、大飛齊聚亮相，提及「票房公約」的部分，朱軒洋提議：「587萬發珍珠紅茶！」接著柯震東又說，票房突破9453萬的話，就要3名鮮肉演員穿紅內褲大跳《玖壹壹》名曲〈9453〉舞蹈回饋粉絲，至於會不會穿紅內褲表演，3名男演員語帶保留說要再討論。
記者黃雅琪/台北報導
金馬獎最佳男配角朱軒洋，今日對柯震東示愛：「我愛你！他一直是一個很棒的人，我不太會表達，他繼續導下去會很厲害。」被問到會不會再有第二部導演作品，柯震東笑回：「我有很多想法，但短期內應該不會再當導演，導演要給演員愛、給劇組愛，把正能量都給出去，回家只剩負能量，現在比較需要充電。」他也透露，因拍戲受傷的復原狀況，直言現在要克服的是心裡層面：「其實一切都滿幸運的，眼睛還在，好在這個時代醫美很發達，恢復進度很好。」
柯震東演而優則導，他表示：「以前當演員會說，不知道導演怎麼會這樣剪，但現在我是導演，演員也很會演，所以沒什麼可以怪他們，票房就自己扛著。」《黑的教育》監製柯耀宗，同時也是柯震東的父親，他對兒子表現給出80分好評：「當時知道他要當導演很期待，一直問九把刀他到底行不行？」同為本片監製的九把刀笑說：「拿到監製費就覺得他可以，因為沒有拖款項。」《黑的教育》3月10日全台上映。