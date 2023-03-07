曾之喬1年沒放閃辰亦儒 穿「女王裝」霸氣喊：不該有伴
曾之喬今（7）日出席台北時裝周，穿上設計師周裕穎的服飾大作，曾之喬笑說這套衣服融合建築大師的作品，多層次的蓬裙讓她直呼：「行動起來基本上是個新娘。」不只華麗還多一份敬畏感。但是不適合跟老公辰亦儒約會的時候穿，「我怕老公抱不到我，穿這套衣服的時候，要一個人像女王般走著，不應該有伴。」上次和辰亦儒在社群網站放閃已經是1年前，經紀人透露曾之喬接下來會安排旅遊，和家人出外走走，旅伴也包括老公。
記者羅凌筠/台北報導
曾之喬最近忙著拍廣告，第2本書也如火如荼準備當中，內容是關於心靈成長，戲劇的邀約陸續接洽中，預計下半年進組。她受訪也提到生活近況就是寫點東西，跨界玩出不一樣的結合，「演員不一定在家裡等劇本，我前陣子看許芳宜老師的電影《我心我行》很震撼，演員不只是我們想像的框架，其實女明星的標籤都是虛線，大膽作夢的話是可以被打破的。」
參加時裝周經驗豐富，曾之喬也提到，不論是國際或台北的服裝秀，時裝周就是百花齊放的時間，大家不要客氣，把最心儀的服飾儘管拿出來穿，談到自己欣賞的設計師周裕穎，更是語帶興奮：「第一次看他的秀在紐約，很多服飾結合故宮的藝術品，我拿到邀請函的時候想說會好看嗎？適合人穿在身上嗎？結果非常好看，超乎我們頭腦能想像，那天很多男裝很帥氣，讓我好想當男生。」