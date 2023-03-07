特企／抵禦歲月足跡！日法強強聯手打造完美女人

在眾多膠原蛋白保養品中，W.Korea 水女人頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽能受到許多消費者肯定，主要是基底打得穩，採用一系列的優質原料，魚膠原蛋白胜肽的原料是採用世界頂級雙國專利，其中日本新田明膠株式會社在百年前因創立明膠產品而崛起，透過不斷改良淬鍊的生技研發，製造出獲得多國肯定的膠原蛋白產品，專利特殊二胜肽PO.OG膠原蛋白更是拓展膠原新領域的得意作，再搭配法國知名大廠PEPTAN，是多家國際知名頂尖專櫃品牌的美容供應商，擁有專業水解技術，通過多項臨床測試證實，比一般膠原蛋白更容易吸收，是補充肌膚的美麗來源。口服玻尿酸原料則來自日本Kewpie公司，所製造的高分子透明質酸鈉被同業定義為KP，從鏈球菌發酵出高純度的頂級玻尿酸，從深層滋補肌膚，比擦的玻尿酸更有感美肌。
水女人頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽的研創原則以最大水分子的結合下，擁有高達4000mg魚膠原蛋白胜肽，讓美麗更快速有感，複方蠶絲膠原蛋白對水分調節的卓越功效，綜合植物萃取則更有效率的鎖住水分、保留透亮的飽水因子，減少外在負面因子的受損，增益青春活力來源，且沒有坊間部分膠原蛋白讓人懼怕的腥味，因此有很高的回購率。
W.Korea水女人的創辦人麻糬媽，以東大門正韓流行服飾起家，直播拍賣韓貨有口皆碑，她將以往對服飾上的嚴謹、高質感要求，也同樣體現在膠原蛋白的研發上，以「成分單純、美麗有感」作為研發的出發點，由營養師嚴格把關，W.Korea頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽除了不額外添加糖分、人工色素、香味、甜味劑、防腐劑等多餘的添加物，並經過SGS檢驗，通過西藥365項、380項農藥、重金屬、微生物、沙門氏菌、塑化劑九項檢驗，嚴格監控每項製程，透過不斷改革，將真材實料獻給每位願意信任W.Korea水女人的消費者，創造由內而外的美麗契機。
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